Al via il corso per i nuovi volontari Lilt: oltre 80 iscritti a Busto Arsizio

Oltre ottanta persone hanno risposto all’appello della LILT per il nuovo corso dedicato ai volontari 2026. La prima tappa dell’iniziativa si è svolta la scorsa settimana presso la sala conferenze della Croce Rossa di Busto Arsizio, segnando l’inizio di un percorso formativo fondamentale per chi decide di dedicare il proprio tempo al supporto dei malati oncologici.

Formazione ed etica nel volontariato

Ad aprire ufficialmente i lavori è stato John Tremamondo, Direttore Sociosanitario dell’ASST Valle Olona. Il corso ha visto l’alternarsi di numerosi esperti provenienti dalle sezioni LILT di Varese e di Milano Monza Brianza, che hanno approfondito temi delicati e cruciali come la deontologia professionale e l’etica nell’assistenza.

Particolare attenzione è stata dedicata ad ambiti clinici specifici, tra cui la terapia del dolore, le cure palliative e l’ambito ginecologico. L’obiettivo è fornire ai futuri volontari non solo una spinta motivazionale, ma anche le competenze tecniche e umane necessarie per operare in contesti complessi.

Le testimonianze dall’Hospice

Uno dei momenti più toccanti della giornata è stato riservato al racconto di chi è già impegnato sul campo. Hanno preso la parola i volontari del gruppo “driver”, che si occupano del trasporto dei pazienti, e coloro che prestano servizio all’interno dell’Hospice dell’ASST Valle Olona.

Le loro testimonianze dirette hanno suscitato profonda emozione tra i presenti, offrendo uno spaccato autentico della realtà quotidiana fatta di ascolto, presenza e cura. «Le esperienze condivise – hanno spiegato i volontari – rappresentano il cuore pulsante della nostra missione e servono a far capire quanto sia prezioso ogni singolo gesto di vicinanza».

Il prossimo appuntamento a marzo

Visto il successo del primo incontro, l’attività formativa non si ferma. Il calendario prevede infatti un nuovo appuntamento per il prossimo 21 marzo, una giornata che sarà ricca di ulteriori contributi tecnici e momenti di confronto per completare la preparazione dei nuovi aspiranti volontari.