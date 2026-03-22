Alle 19 l’affluenza per il referendum in provincia di Varese è al 43,40%
Un dato in netta crescita rispetto al referendum costituzionale più recente (quello per il taglio dei parlamentari del 2020), che nel primo giorno allo stesso orario era sotto di circa 10 punti percentuali a livello nazionale
Affluenza sostenuta in provincia di Varese per il referendum costituzionale. Alle 19:00 di domenica 22 marzo ha votato il 43,40% degli aventi diritto, un dato leggermente inferiore alla media regionale lombarda (44,99%) ma superiore a quella nazionale, ferma al 38,90%.
Il dato diffuso dal Ministero dell’Interno fotografa una partecipazione significativa sul territorio varesino, in linea con le principali province lombarde. La Lombardia si conferma una delle regioni con maggiore partecipazione al voto. Con il 44,99% è infatti la seconda regione per affluenza, superata solo dall’Emilia Romagna (46,29%).
In generale, la partecipazione dei cittadini al referendum per confermare o bocciare le revisioni alla Costituzione in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare della Magistratura si conferma alta, per lo meno se paragonata a quella del referendum costituzionale più recente – quello del 2020 sul taglio dei parlamentari – che nel primo giorno allo stesso orario si era fermata al 29,7% degli aventi diritto (dato nazionale).
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