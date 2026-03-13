Castellanza: Area Giovani organizza un incontro sul referendum sulla giustizia con esperti e giovani

A Castellanza arriva un nuovo appuntamento di approfondimento civico, promosso da Area Giovani, l’associazione giovanile attiva da dieci anni nella Valle Olona. L’iniziativa, dedicata al tema di grande attualità del referendum sulla giustizia, vuole offrire ai cittadini un momento di informazione chiara e imparziale, incoraggiando una partecipazione consapevole al voto.

L’incontro è previsto per martedì 17 marzo alle 21, nella sala conferenze della Biblioteca Civica di Castellanza. La serata si aprirà con l’introduzione di Francesco Agosti, giovane praticante avvocato, che accompagnerà in particolare i più giovani nella comprensione dei punti chiave del referendum. Il dibattito principale vedrà la partecipazione di due esperti: Stefano Banfi, avvocato penalista e ricercatore in diritto, illustrerà le ragioni del “Sì”, mentre Franco Belvisi, procuratore aggiunto presso la Procura di Busto Arsizio, presenterà le ragioni del “No”. La moderazione del confronto sarà affidata alla giornalista professionista Lucia Landoni.

“Abbiamo deciso di organizzare questo incontro per offrire ai cittadini un’occasione di informazione equilibrata e aperta al confronto – commenta il Presidente Onorario Alessio Gasparoli – Il referendum riguarda aspetti fondamentali del sistema giudiziario e riteniamo importante mettere a disposizione dei cittadini esperti in grado di spiegare con chiarezza entrambe le posizioni.”

L’evento rappresenta anche un momento significativo per Area Giovani, che quest’anno celebra il suo decimo anniversario. “Per celebrare questo traguardo stiamo preparando un calendario di iniziative che culminerà in un festival con momenti di cultura, riflessione e intrattenimento”, aggiunge il Presidente Luca Signorini. Con questa iniziativa, l’associazione conferma la propria missione di promuovere cultura, partecipazione e dibattito pubblico nel territorio della Valle Olona.