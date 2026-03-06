Con la primavera nuove visite guidate all’Oratorio di San Vincenzo di Sesto Calende

Con l’arrivo della bella stagione l’oratorio di San Vincenzo a Sesto Calende riapre al pubblico.

L’iniziativa, curata dal Comune e dalla Pro Sesto Calende, prevede un ciclo di visite guidate gratuite che si terranno durante tutte le prime domeniche del mese.

Il calendario delle aperture parte il 5 aprile e prosegue il 3 maggio. Durante l’estate le date fissate sono il 7 giugno, il 5 luglio e il 2 agosto, per poi concludere il ciclo il 6 settembre e il 4 ottobre.

La chiesetta di via San Vincenzo, da due anni oggetto della campagna scavi che l’Università Statale di Milano, ha promosso in collaborazione con la Città di Sesto Calende. sarà accessibile sempre nella fascia mattutina, precisamente dalle 10 alle 12.Per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0331 928160 o inviare una mail a museo@comune.sesto-calende.va.it.