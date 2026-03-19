Dalla LIUC alla Valle Olona: torna la caccia al tesoro digitale sulle “Vie d’acqua”

Riscoprire il legame indissolubile tra il fiume Olona e lo sviluppo industriale del territorio, utilizzando la tecnologia per leggere i segni del passato. Torna per la sua quarta edizione “Vie d’acqua, vie d’industria”, l’iniziativa culturale ed educativa promossa dall’Archivio del Cinema Industriale e della Comunicazione d’Impresa della LIUC.

Quest’anno l’appuntamento raddoppia e si articola su due giornate, il 22 e 23 marzo, inserendosi nel calendario della Giornata Mondiale dell’Acqua delle Nazioni Unite e della Water Route Regionale Lombardia (ERIH).

Domenica 22: una sfida per tutti

Il cuore dell’iniziativa è una caccia al tesoro interattiva che si sviluppa lungo due direttrici: un percorso a piedi all’interno dell’ex Cotonificio Cantoni (oggi campus universitario) e un itinerario ciclabile lungo la Valle Olona.

Nella giornata di domenica 22 marzo, chiunque potrà partecipare scaricando l’app Actionbound. Attraverso lo smartphone, i partecipanti riceveranno indizi, quiz e contenuti multimediali che guideranno alla scoperta dei luoghi simbolo dell’industrializzazione locale e delle trasformazioni del paesaggio legate all’acqua.

Lunedì 23: le scuole in campo

La seconda giornata sarà dedicata alla formazione. Circa 100 studenti dell’Istituto Fermi di Castellanza e del Liceo di Arconate saranno impegnati in un programma che alterna lezioni in aula e attività sul campo. L’edizione 2026 segna inoltre l’ingresso della rete Green School, che rafforza il legame con i percorsi di educazione alla sostenibilità ambientale.

Una rete per il territorio

L’evento, che si avvale del partner scientifico CIVIS (centro istituzionale della LIUC per l’heritage), è realizzato con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Castellanza. Fondamentale la collaborazione con le realtà locali: dalla SSD JuGreen all’Associazione Amici della Ferrovia Valmorea, fino all’Associazione Calimali, tutti uniti per valorizzare il patrimonio idrico-industriale della Valle.