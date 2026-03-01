Don Peppino Maffi faceva il prete tra la gente
Un parrocchiano ricorda l'incontro con il sacerdote che ha saputo far emergere il meglio dalle sue comunità e che oggi continua ad accompagnarle dal cielo
Valeriano Molla ha scritto questo ricordo di don Peppino Maffi recentemente scomparso.
________________________
Don Peppino è arrivato a Solbiate Arno nell’estate del 1969, come lui avevo 23 anni, ricordo che era una domenica. Noi ragazzi dell’oratorio sapevamo che doveva arrivare il nuovo coadiutore e quella domenica verso sera, ci trovavamo al bar (ora capellina) con don Angelo Portaluppi e Padre Luciano, è arrivato don Felice con don Peppino e ce l’ha presentato.
Subito è nata una grossa empatia tra noi e lui. Dopo qualche mese mi sono reso conto che aveva delle doti superiori alle nostre e una volta che eravamo soli gli ho detto “don Peppino tu a Solbiate sei sciupato, tu sei un prete di carriera”; lui mi ha risposto “Ho scelto di fare il prete tra la gente”.
A marzo dell’anno scorso (2025) sono andato a trovarlo e come mi ha visto mi ha detto “Sono contento di essere a Bobbiate perché sono tornato prete tra la gente”.
Don Peppino aveva tanti talenti, io ne elenco uno.
Sapeva “Estrarre la parte migliore” delle comunità che incontrava lungo il suo cammino pastorale.
Adesso è tra le braccia del Padre, da quelle braccia continua ad accompagnarci.
Valeriano Molla
La Chiesa di Varese dà l’addio a Don Peppino Maffi, storico prevosto della città
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.