Federico Pisani e Ilaria Bianchi volano nel GP dell Valbossa
In una domenica caratterizzata dal forte vento, gli atleti di Attiva Salute e La Recastello si impongono nella 33a edizione della gara di Azzate
In meno di 35′ di gara, Federico Pisani si è imposto nel 33° Gran Prix della Valbossa, gara podistica valida per il Piede d’Oro e tradizionale appuntamento organizzato ad Azzate. Pisani ha preceduto i 300 partecipanti (metà dei quali iscritti alle classifiche PdO) tra cui c’era Ilaria Bianchi, che ha vinto la graduatoria femminile bissando il successo di settimana scorsa ad Arsago.
Il vincitore (Attiva Salute Team) ha coperto i 10 chilometri del tracciato in 34.52, oltre un minuto di distacco su Alessandro Santaromita (Arcisate), vincitore dell’Arsalonga. Podio completato da Luca Ponti (Verbano) in 36.53, giunto un minuto prima del compagno di colori Luca Ghiringhelli e di Simone Carlo Prina dell’Arsaghese. A seguire Fernando Coltro (Valbossa), Riccardo Laudi (Aermacchi) e Albero Rossi (Arsaghese).
Tra le donne, Bianchi (La Recastello Radici Group) si è imposta in 42.44 davanti a Sofia Barbetta (Valbossa) in 43.16; terza Elena Begnis (Arcisate) in 45.02, netto vantaggio su Gloria Mori e Paola Turrizziani (Runners Varese). Chiudono la top 8 Margherita Maria Quadri, Antonella Flauto e Lorena Strozzi.
Il GP dell Valbossa, organizzato dal Gruppo Podistico Runners Valbossa, prevedeva un percorso particolarmente suggestivo e vallonato, con il passaggio nella piana di Vegonno e quello sul celebre Belvedere che si affaccia sul lago e offre un panorama strepitoso sulle Alpi. Il forte vento che ha soffiato su tutto il territorio è stata una difficoltà in più per i concorrenti che ora si danno appuntamento a Busto Arsizio nel giorno di Pasquetta per la “Bumba da Cursa”, terza prova stagionale del Piede d’Oro.
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