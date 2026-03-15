Gli occhiali che cambiano la realtà

Una collega giornalista riceve una proposta in apparenza innocua: trasformare in podcast la sua rubrica sul giornale locale. E si ferma sulla domanda giusta: può autorizzarli lei, o deve passare dalla testata? Sembra una questione per specialisti. Invece racconta benissimo il tempo in cui viviamo.

Da una parte discutiamo ancora, con tutta la precisione del diritto, chi possa dare una seconda vita a un contenuto già scritto, firmato, pubblicato. Dall’altra lasciamo entrare nelle nostre giornate strumenti che spostano il problema molto più indietro: non chi possa riutilizzare un contenuto, ma chi possa produrlo. È qui che gli occhiali intelligenti smettono di essere un gadget.

Una lavoratrice pensa di usarli per registrare un capo aggressivo e difendersi. Un consulente entra in azienda con una videocamera sul naso e giura che non la userà. Uno studente può trasformare un’aula in contenuto. Non un giorno. Adesso.

Nel caso della giornalista, il terreno è antico. Ci sono contratti, diritti, testate, autori, editori. Ci si può litigare sopra, certo. Ma almeno si sa dove mettere i piedi. Con gli smart glasses no. Lì il terreno si muove.

Se registro per difendermi da un abuso, entro in una logica. Se entro in un’organizzazione con un dispositivo progettato per catturare audio e video, anche senza usarlo, entro già in un’altra. Perché il solo dubbio basta. Basta a cambiare il clima, a rendere più guardinghi, a spostare i rapporti. Il punto è tutto qui: queste tecnologie non cambiano solo ciò che possiamo fare. Cambiano ciò che gli altri sono costretti a immaginare che noi possiamo fare.

Negli Stati Uniti un’università ha già lanciato un’allerta dopo segnalazioni di registrazioni fatte con i Ray-Ban Meta nel campus. E non serve molta fantasia per capire il resto: una lezione, una verifica, una discussione, un rimprovero possono uscire dal loro contesto e finire altrove in pochi secondi.

C’è perfino una lucina che dovrebbe segnalare la registrazione. Dovrebbe. Ma se anche quella può essere aggirata, allora la trasparenza non è una regola: è una concessione di chi tiene in mano il dispositivo. E allora il contrasto iniziale diventa netto.

Siamo diventati sofisticati nel disciplinare la seconda vita dei contenuti. Siamo ancora primitivi nel governare la prima. Sappiamo discutere con finezza chi possa trasformare un articolo in podcast. Molto meno sappiamo difenderci da strumenti che trasformano una riunione, una visita, una lezione, un’umiliazione sul lavoro in materiale disponibile.

La tecnologia arriva quasi sempre così: leggera, elegante, comoda. Una montatura, una lente, una funzione in più. E intanto si porta via la parte più fragile della vita comune: quella fatta di contesti, di confini impliciti, di fiducia. La verità scomoda è che siamo tutti dentro questo passaggio. Vittime e complici. Osservati e osservatori.

Ma l’ignoranza non è più una giustificazione.

miracolo di sapere

alla magia originale

se potessi chiedere

solo un dono

non quando partirò

non se mi amerai

non la vita eterna

non i morti restituiti

non la fame vinta

non la pace nel mondo

non il paradiso

solo

la certezza

che respiri bene