Guerri Napoli – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Trasferta in riva al Golfo per la Openjobmetis che intende allungare la sua serie di vittorie: i biancorossi di Kastritis scendono in campo domenica 22 marzo (a partire dalle 18,15) alla Alcott Arena di Napoli, squadra che invece sta attraversando un momento di crisi. VareseNews racconterà l’evento sportivo con la consueta #direttaVN aperta dal venerdì pomeriggio che prevede, dalle 17,30 circa di domenica, la cronaca minuto per minuto.

Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.