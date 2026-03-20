Varese News

Sport

Guerri Napoli – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Domenica 22 marzo i biancorossi affrontano la trasferta di Napoli contro una squadra che cerca il successo per allontanare la crisi (il via alle 18,15). Seguite il match in #direttavn

direttavn basket

Trasferta in riva al Golfo per la Openjobmetis che intende allungare la sua serie di vittorie: i biancorossi di Kastritis scendono in campo domenica 22 marzo (a partire dalle 18,15) alla Alcott Arena di Napoli, squadra che invece sta attraversando un momento di crisi. VareseNews racconterà l’evento sportivo con la consueta #direttaVN aperta dal venerdì pomeriggio che prevede, dalle 17,30 circa di domenica, la cronaca minuto per minuto.
Il live è offerto da Finazzi SerramentiConfident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.

 

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 20 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.