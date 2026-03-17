Incidente in Largo Flaiano, l’abbraccio del consiglio comunale a Helin Yildiz

Un’ondata di affetto e vicinanza ha travolto Palazzo Estense durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale. Al centro dei pensieri di colleghi e avversari politici c’è stata Helin Yildiz, la consigliera del Partito Democratico rimasta coinvolta in un pauroso incidente stradale proprio nel nodo di Largo Flaiano.

«Viva per miracolo»

Il racconto della consigliera, affidato alle colonne di VareseNews, ha scosso l’opinione pubblica cittadina: «Sono viva per miracolo», ha dichiarato Yildiz ripercorrendo i momenti del sinistro che ha visto la sua auto gravemente danneggiata. Un episodio che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dell’incrocio, ma che in aula ha lasciato spazio solo alla solidarietà umana, suggellata da un lungo applauso di tutti i gruppi, senza distinzioni tra maggioranza e opposizione.

Il messaggio: la pace come stella polare

La consigliera, presente in aula, ha voluto ringraziare per il sostegno ricevuto, condividendo una riflessione profonda nata proprio nei momenti successivi allo scontro. «In istanti come quello viene naturale pensare alle cose realmente importanti della vita», ha sottolineato Yildiz, spostando lo sguardo oltre i confini della politica cittadina.

La consigliera ha indicato la Pace come la “stella polare” che dovrebbe guidare ogni azione, invitando tutti i presenti e la cittadinanza a partecipare al concerto per la pace organizzato a Varese nelle prossime settimane. Un invito all’unità che, dopo il grande spavento personale, è suonato come un richiamo ai valori universali di convivenza e solidarietà.

Un clima di unità

«Davanti a fatti di questo tipo non esistono colori politici – è stato il commento unanime –. Siamo felici di poter riabbracciare Helin tra i banchi del consiglio». L’incidente di Largo Flaiano, pur nella sua drammaticità, ha mostrato per una sera il volto più coeso della politica varesina, unita nell’abbraccio a una delle sue componenti più attive.