Incidente in Largo Flaiano, l’abbraccio del consiglio comunale a Helin Yildiz
Solidarietà unanime per la consigliera del PD dopo il grande spavento: «Viva per miracolo». Il ringraziamento in aula: «In questi momenti si capisce cosa conta davvero»
Un’ondata di affetto e vicinanza ha travolto Palazzo Estense durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale. Al centro dei pensieri di colleghi e avversari politici c’è stata Helin Yildiz, la consigliera del Partito Democratico rimasta coinvolta in un pauroso incidente stradale proprio nel nodo di Largo Flaiano.
«Sono viva per miracolo»: il racconto di Helin Yildiz coinvolta nell’incidente di Largo Flaiano
«Viva per miracolo»
Il racconto della consigliera, affidato alle colonne di VareseNews, ha scosso l’opinione pubblica cittadina: «Sono viva per miracolo», ha dichiarato Yildiz ripercorrendo i momenti del sinistro che ha visto la sua auto gravemente danneggiata. Un episodio che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dell’incrocio, ma che in aula ha lasciato spazio solo alla solidarietà umana, suggellata da un lungo applauso di tutti i gruppi, senza distinzioni tra maggioranza e opposizione.
Non si ferma all’alt dei carabinieri e provoca un incidente in Largo Flaiano, feriti lievi
Il messaggio: la pace come stella polare
La consigliera, presente in aula, ha voluto ringraziare per il sostegno ricevuto, condividendo una riflessione profonda nata proprio nei momenti successivi allo scontro. «In istanti come quello viene naturale pensare alle cose realmente importanti della vita», ha sottolineato Yildiz, spostando lo sguardo oltre i confini della politica cittadina.
La consigliera ha indicato la Pace come la “stella polare” che dovrebbe guidare ogni azione, invitando tutti i presenti e la cittadinanza a partecipare al concerto per la pace organizzato a Varese nelle prossime settimane. Un invito all’unità che, dopo il grande spavento personale, è suonato come un richiamo ai valori universali di convivenza e solidarietà.
“Concerto per la Pace”: a Varese un’orchestra di giovani talenti per sostenere Medici Senza Frontiere
Un clima di unità
«Davanti a fatti di questo tipo non esistono colori politici – è stato il commento unanime –. Siamo felici di poter riabbracciare Helin tra i banchi del consiglio». L’incidente di Largo Flaiano, pur nella sua drammaticità, ha mostrato per una sera il volto più coeso della politica varesina, unita nell’abbraccio a una delle sue componenti più attive.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
GrandeFratello su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
ClaudioCerfoglia su Viale Aguggiari, il Demanio mette all’asta l’ex stazione del tram: un pezzo di storia varesina in cerca di futuro
pzellner su Tra i rifiuti nel lago di Varese riemergono anche decine di vecchi sci: superlavoro dei volontari alla Darsena di Cazzago
GrandeFratello su Un nuovo parcheggio a Sant'Ambrogio di Varese: è partito l'iter per uno spazio nell'ex campo da basket
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.