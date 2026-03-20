Incidente stradale in via Cavour a Castronno
Sono intervenuti i soccorsi per un ragazzo di 25 anni
Incidente stradale in via Cavour a Castronno, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 20 marzo: due auto si sono scontrate nel tratto “alto” della via, verso la rotonda con via San Carlo e via Castellazzo.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’Sos Carnago, oltre ai carabinieri: è stato soccorso un ragazzo di 25 anni. Le sue condizioni non sono gravi.
Si segnalano rallentamenti immediatamente a ridosso dell’incrocio.
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