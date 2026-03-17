Varese News

Gallarate/Malpensa

Inversione del senso di marcia in via Colombo a Cassano

Per dodici giorni, nell'ambito delle modifiche alla viabilità previste per il cantiere intorno a piazza San Giulio

Generico 16 Mar 2026

Inversone del senso di marcia di via Alvaros Colombo, a Cassano Magnago, nell’ambito dei lavori nell’area intorno a piazza San Giulio: a partire da domani mercoledì 18 marzo e fino a giovedì 30 aprile 2026, verrà introdotta la nuova modifica alla circolazione per favorire l’accesso alla via San Giulio.

In questa terza fase, oltre alle modifiche viabilistiche già comunicate precedentemente, viene appunto invertito il senso di marcia in via A. Colombo: l’ingresso alla via potrà avvenire da via IV Novembre.

Qui il quadro delle altre modifiche previste.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.