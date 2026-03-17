Inversione del senso di marcia in via Colombo a Cassano
Per dodici giorni, nell'ambito delle modifiche alla viabilità previste per il cantiere intorno a piazza San Giulio
Inversone del senso di marcia di via Alvaros Colombo, a Cassano Magnago, nell’ambito dei lavori nell’area intorno a piazza San Giulio: a partire da domani mercoledì 18 marzo e fino a giovedì 30 aprile 2026, verrà introdotta la nuova modifica alla circolazione per favorire l’accesso alla via San Giulio.
In questa terza fase, oltre alle modifiche viabilistiche già comunicate precedentemente, viene appunto invertito il senso di marcia in via A. Colombo: l’ingresso alla via potrà avvenire da via IV Novembre.
Qui il quadro delle altre modifiche previste.
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