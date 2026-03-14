La storia dei Giochi in un fumetto: alle Corti arrivano Olimpiadi e Paralimpiadi
Inaugurata la mostra curata da Maurizio Gandini al piano -2 del centro commerciale. Pannelli illustrati, video e didascalie raccontano il fascino delle competizioni invernali fino a metà aprile.
Lo spirito olimpico sbarca nel cuore della “Città Giardino”. È stata inaugurata ieri, presso il centro commerciale Le Corti in Piazza Repubblica, una mostra originale dedicata alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. L’iniziativa, che resterà visitabile fino a metà aprile, punta ad avvicinare il pubblico ai valori dello sport attraverso un linguaggio immediato e coinvolgente: quello del disegno e del fumetto.
Un racconto a “cinque cerchi”
Fautore dell’iniziativa è Maurizio Gandini, che ha ideato un percorso espositivo composto da una serie di pannelli illustrati. I disegni, accompagnati da accurate didascalie, spiegano il significato profondo dei Giochi, rendendoli accessibili e “simpatici” a visitatori di tutte le età. Il percorso è arricchito da un libricino che raccoglie le immagini più significative della storia olimpica e da un filmato emozionale proiettato all’interno dello spazio espositivo, situato al piano -2 della struttura.
I promotori e i partner
L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari del Coni e del Cip e vede la stretta collaborazione di realtà fondamentali per lo sport varesino: Cipc, Polha Varese e Panathlon International Club Varese.
Al taglio del nastro, insieme alla coordinatrice Linda Casalini, hanno partecipato figure chiave del panorama associativo e commerciale locale:
Giuseppe Galli, direttore del centro commerciale Le Corti;
Daniela Colonna Preti, presidente della Polha Varese;
Andrea Fraschini, Sergio Gianoli e Daniele Franzetti in rappresentanza del Panathlon Club Varese.
Cittadinanza e sport
La mostra rappresenta un’occasione per riflettere sull’inclusione e sull’eccellenza sportiva, temi cari alle associazioni coinvolte. La scelta di una location ad alta frequentazione come Le Corti permette di portare il messaggio olimpico direttamente tra i cittadini, trasformando un momento di shopping in un’occasione di approfondimento culturale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Roby60 su Stefano Angei: "Non basta dire che va tutto bene, Varese ha problemi veri"
Bruno Paolillo su Come cambia la viabilità tra Biumo e viale Belforte a Varese
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.