La storia dei Giochi in un fumetto: alle Corti arrivano Olimpiadi e Paralimpiadi

Lo spirito olimpico sbarca nel cuore della “Città Giardino”. È stata inaugurata ieri, presso il centro commerciale Le Corti in Piazza Repubblica, una mostra originale dedicata alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. L’iniziativa, che resterà visitabile fino a metà aprile, punta ad avvicinare il pubblico ai valori dello sport attraverso un linguaggio immediato e coinvolgente: quello del disegno e del fumetto.

Un racconto a “cinque cerchi”

Fautore dell’iniziativa è Maurizio Gandini, che ha ideato un percorso espositivo composto da una serie di pannelli illustrati. I disegni, accompagnati da accurate didascalie, spiegano il significato profondo dei Giochi, rendendoli accessibili e “simpatici” a visitatori di tutte le età. Il percorso è arricchito da un libricino che raccoglie le immagini più significative della storia olimpica e da un filmato emozionale proiettato all’interno dello spazio espositivo, situato al piano -2 della struttura.

I promotori e i partner

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari del Coni e del Cip e vede la stretta collaborazione di realtà fondamentali per lo sport varesino: Cipc, Polha Varese e Panathlon International Club Varese.

Al taglio del nastro, insieme alla coordinatrice Linda Casalini, hanno partecipato figure chiave del panorama associativo e commerciale locale:

Giuseppe Galli, direttore del centro commerciale Le Corti;

Daniela Colonna Preti, presidente della Polha Varese;

Andrea Fraschini, Sergio Gianoli e Daniele Franzetti in rappresentanza del Panathlon Club Varese.

Cittadinanza e sport

La mostra rappresenta un’occasione per riflettere sull’inclusione e sull’eccellenza sportiva, temi cari alle associazioni coinvolte. La scelta di una location ad alta frequentazione come Le Corti permette di portare il messaggio olimpico direttamente tra i cittadini, trasformando un momento di shopping in un’occasione di approfondimento culturale.