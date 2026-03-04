Marracash annuncia il “Marra Block Party” nel quartiere Barona

Dopo aver celebrato il disco di Diamante dell’album “Persona” nei luoghi simbolo della sua storia, Marracash annuncia il “Marra Block Party”, un grande evento live in programma sabato 18 aprile 2026 nel quartiere Barona di Milano, in via Enrico De Nicola, nel cuore del quartiere dove è cresciuto. (foto di Andrea Bianchera)

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riportare al centro le origini dell’artista e la comunità che lo ha accompagnato nel suo percorso, trasformando il concerto in un momento di restituzione al territorio. Il progetto ha infatti una forte dimensione sociale, culturale e simbolica: il ricavato dei biglietti, al netto di IVA e SIAE, sarà interamente devoluto ad attività sociali e alla riqualificazione di strutture scolastiche e sportive della Barona. I partner e gli sponsor dell’iniziativa sosterranno invece i costi di produzione dell’evento e contribuiranno alla raccolta fondi.

Ispirato alle storiche street celebrations che hanno segnato la nascita della cultura hip hop nelle grandi metropoli, il Marra Block Party sarà pensato come un grande evento urbano: il quartiere si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove musica, arte e comunità si incontreranno per una giornata dedicata alla street culture.

Un traguardo storico per l’album “Persona”

L’annuncio arriva dopo un importante risultato per Marracash: l’album “Persona”, pubblicato il 31 ottobre 2019, ha ottenuto la certificazione di disco di Diamante, superando le 500 mila copie vendute. Il disco ha inoltre registrato 330 settimane consecutive in classifica, oltre sei anni, stabilendo un primato nella musica italiana.

Per celebrare questo traguardo è stata pubblicata anche “Persona – Diamante Edition”, una versione speciale da collezione disponibile per un tempo limitato: 500 mila secondi, pari a cinque giorni. L’edizione include un Triplo Laminato Crystal numerato, arricchito da uno sticker celebrativo iridescente a forma di diamante e da un tassello numerato che rende ogni copia unica.

In contemporanea, anche l’album “Noi, Loro, Gli Altri” ha raggiunto otto dischi di platino. Il progetto fa parte della trilogia con cui Marracash ha raccontato la propria evoluzione personale e artistica: dalla crisi narrata in “Persona”, allo scontro con le questioni sociali in “Noi, Loro, Gli Altri”, fino all’accettazione raccontata in “È finita la pace”.

Biglietti in vendita il 5 marzo

I biglietti per il Marra Block Party saranno acquistabili giovedì 5 marzo dalle 16 alle 22, esclusivamente presso il punto vendita Barrio’s Live, in piazza Donne Partigiane (via Barona angolo via Boffalora) a Milano.

Ogni acquirente potrà acquistare al massimo quattro biglietti, al prezzo di 25 euro, fino a esaurimento disponibilità. I biglietti saranno nominativi: al momento dell’acquisto sarà necessario presentare un documento di identità valido e non sarà possibile effettuare il cambio nominativo successivamente.

Per i residenti del Municipio 6 è prevista una corsia preferenziale, con accesso prioritario alle procedure di acquisto.

Un evento tra musica e comunità

Con 1 disco di Diamante, 131 dischi di platino e 34 dischi d’oro, oltre alla Targa Tenco 2022 per il miglior album con “Noi, Loro, Gli Altri”, Marracash è tra gli artisti più influenti della scena musicale italiana. Negli ultimi anni ha firmato progetti di grande impatto, come Marrageddon, il primo festival rap italiano nel 2023, e il Marra Stadi25, primo tour negli stadi per un rapper italiano.

Il 18 aprile 2026, con il Marra Block Party, la Barona diventerà così il centro di un grande evento dedicato alla street culture, dove musica, arte e partecipazione collettiva racconteranno le radici e la storia dell’artista. Inizio concerto alle 18.