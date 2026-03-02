Varese News

“Neutralità tradita”: Matteo Flora analizza la rete tra utopia e controllo

Venerdì 13 marzo alle 21 a Materia l’incontro con l’esperto dedicato al rapporto tra tecnologia, potere e libertà nell’ecosistema digitale

Rientra nel programma del Festival Filosofarti l’incontro “Neutralità tradita. La Rete fra utopia e controllo”, che venerdì 13 marzo alle ore 21 porterà a Materia Spazio Libero Matteo Flora per una riflessione sul presente e sul futuro dell’ecosistema digitale.

L’appuntamento si colloca all’interno della rassegna dedicata ai grandi temi della contemporaneità, affrontati attraverso strumenti critici e prospettive interdisciplinari. Al centro della serata il destino della neutralità della rete, principio su cui si è fondata l’idea originaria di Internet come spazio aperto e accessibile, oggi messo in discussione dall’evoluzione degli equilibri tecnologici ed economici.

La crescita delle Big Tech, sempre più centrali nella gestione dei flussi informativi, ha trasformato le piattaforme in veri e propri “gatekeeper” dell’informazione. In questo scenario, algoritmi e intelligenza artificiale non si limitano a organizzare contenuti, ma incidono sull’attenzione, sui comportamenti e sulla formazione del consenso.

L’incontro intende offrire strumenti di lettura per comprendere il rapporto tra tecnologia e potere e per interrogarsi sul ruolo dell’individuo in un ambiente digitale che, da promessa di libertà e comunità, appare oggi attraversato da nuove forme di controllo.

Materia si trova in via confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno. 

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 02 Marzo 2026
