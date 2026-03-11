Officine dell’Acqua rinasce a Laveno Mombello: si avvicina l’inaugurazione del nuovo museo

A Laveno Mombello riapre uno spazio simbolo della storia industriale e della tradizione nautica del Lago Maggiore. Venerdì 20 marzo alle 16.30 sarà inaugurata la nuova area museale della Fondazione Officine dell’Acqua, al termine di un intervento di recupero e rigenerazione sostenuto anche dal bando “Luoghi da Rigenerare” di Fondazione Cariplo.

L’iniziativa segna la rinascita di un luogo storico del territorio, restituito alla comunità come spazio dedicato alla memoria, alla cultura della navigazione e alla valorizzazione delle tradizioni legate all’acqua e al Lago Maggiore.

L’inaugurazione con le istituzioni

Alla cerimonia inaugurale sono attese diverse autorità istituzionali. Tra gli ospiti annunciati il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, i consiglieri regionali Claudia Maria Terzi e Franco Lucente, il presidente di Ferrovie Nord Pier Antonio Rossetti e il presidente della Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali.

Un museo dedicato alla cultura dell’acqua

La nuova area museale nasce con l’obiettivo di raccontare il legame tra il territorio e l’acqua, mettendo al centro la storia della navigazione e delle tradizioni lacustri.

Il museo sarà uno spazio aperto e dinamico, pensato non solo come luogo espositivo ma anche come sede di eventi culturali, incontri, attività didattiche e mostre, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale del Lago Maggiore.

Gli eventi del 2026

La Fondazione Officine dell’Acqua guarda già ai prossimi appuntamenti internazionali e locali. Durante la settimana di Pasqua parteciperà al Festival International de Sète in Francia, uno dei principali eventi europei dedicati alla marineria tradizionale.

A settembre tornerà inoltre il Verbano Classic Festival, dedicato alla nautica storica e alla tradizione lagheè, in programma a Laveno Mombello dal 4 al 6 settembre 2026.

Gli orari di apertura

Dopo l’inaugurazione il museo sarà aperto al pubblico con i seguenti orari: Giovedì e domenica: 9.30 – 12.30; Venerdì e sabato: 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30