Tutte le forme dell’acqua è un laboratorio per bambini alle Officine dell’acqua di Laveno

All’indomani dell’inaugurazione in programma venerdì 20 marzo (QUI L’ARTICOLO), lo spazio museale della Fondazione Officine dell’Acqua di Laveno Mombello, propone ai bambini il laboratorio Tutte le forme dell’acqua.

L’appuntamento è per sabato 21 marzo alle ore 15 e sarà un’occasione per scorprire i segreti dell’acqua, capire da dove arriva e perché è così importante per la vita. Un evento diveretente per conoscere le forme dell’acqua attraverso storie, esperimenti e attività creative.

IL LABORATORIO

L’evento inizierà con delle storie, raccontate ad alta voce negli spazi appena rinnovati della Fondazione.

Genitori e figli saranno poi guidati in una piccola passeggiata sul Lungolago, per osservare l’acqua da vicino e tornare poi alle Officine per costruire insieme il ciclo dell’acqua con un laboratorio creativo a tema.

A quel punto tutto sarà pronto per un esperimento in cui scoprire come l’acqua si muove nei tessuti grazie alla capillarità.

L’attività è proposta a bambini tra i 6 e i 12 anni e alle loro famiglie e prevede un numero minimo e un massimo di partecipanti. È pertanto richiesta la prenotazione scrivendo a info@officinedellacqua.eu oppure 351 7059328.

VIVERE L’ACQUA

Il laboratorio del 21 marzo L’acqua in tutte le sue forme è il primo di una serie di eventi didattici promossi dalla Fondazione Officine dell’acqua e intitolati Vivere l’acqua.

Si tratta di giornatedi scoperta, scienza e natura condotte dalla guida ambientale ed escursionistica Anita Bianchi.