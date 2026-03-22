Pro Patria – Lecco, il derby in diretta
Tigrotti in campo al "Carlo Speroni" contro i blucelesti dalle ore 12.30 di domenica 22 marzo: segui e commenta con noi il match in #direttavn
Dopo la sconfitta di misura contro il Lumezzane, la Pro Patria torna allo “Speroni” per affrontare il Lecco di mister Federico Valente per un derby da vincere a tutti i costi per continuare a sognare i playout. Seguite l’andamento dell’incontro in diretta con il liveblog di VareseNews che prevede aggiornamenti minuto dopo minuto.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).
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