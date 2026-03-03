“Sembra una nave che salpa”: proteste per la centrale a gas a Castellanza. La Provincia: “Limiti rispettati”

La paragonano a una nave da crociera che salpa. Il Comitato castellanzese di tutela dei diritti dei cittadini continua a denunciare forti disagi legati alla presenza della centrale a gas naturale all’interno del Polo Chimico.

«Forti rumori e tremende basse frequenze che provocano letteralmente il terremoto nelle nostre abitazioni», scrivono i residenti sui social, pubblicando video in cui si vedono bottiglie appoggiate a terra con l’acqua che si muove a causa delle vibrazioni. C’è chi parla di “cerchio alla testa” e di un “senso di nausea allucinante”.

“Non si ravvisano superamenti dei limiti normativi previsti”

Dalla Provincia di Varese, però, fanno sapere che la centrale è in regola. «A seguito della messa in esercizio degli impianti nell’anno 2023 e dell’accertato superamento dei limiti acustici, la Provincia di Varese ha emesso i previsti provvedimenti di diffida, ai quali la società che gestisce l’installazione si è conformata effettuando, tra l’altro, importanti interventi di mitigazione», precisa l’ente.

Gli ultimi controlli di Arpa, in particolare l’indagine acustica svolta nel dicembre 2024, hanno attestato che, dopo gli interventi adottati, «non si ravvisano superamenti dei limiti normativi previsti». Un dato confermato anche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che, nel corso del 2025, ha verificato positivamente le stime previsionali e l’effettivo rispetto dei limiti di legge presso tutti i recettori esposti.

«Posto che l’azione politica debba essere guidata e improntata alla tutela dei diritti e degli interessi del cittadino così come dell’imprenditore, nel rispetto reciproco di regole e norme, la Provincia di Varese, in considerazione delle lamentele di alcuni abitanti nei pressi della centrale, si è fatta comunque parte attiva e propositiva coinvolgendo tutti i soggetti istituzionali, tra cui il Comune di Castellanza, il Comune di Olgiate Olona, Arpa e Ats Insubria, e ha avviato un tavolo di confronto con la partecipazione dell’azienda e dei cittadini al fine di individuare ulteriori interventi per l’abbattimento delle emissioni acustiche», prosegue l’ente.

A ulteriore conferma dell’attenzione sul tema, la Provincia informa che nell’ultimo incontro del tavolo, tenutosi lo scorso febbraio, è stato deciso di coinvolgere professionisti provenienti dalle università, indicati dal territorio e dai cittadini interessati, per approfondire ulteriormente la problematica.

Infine, la Provincia di Varese comunica che gli uffici «restano disponibili, come di consueto e nella più completa trasparenza, a fornire agli amministratori locali interessati qualsiasi informazione, secondo le modalità previste in materia di accesso agli atti, così da consentire una diffusione corretta delle notizie».