“Sicurezza in Cattedra”: i Vigili del Fuoco entrano nelle scuole di Varese

Portare la cultura della sicurezza tra i banchi di scuola e, allo stesso tempo, garantire linfa vitale ai distaccamenti volontari del territorio. È questo l’obiettivo di “Sicurezza in Cattedra”, il protocollo d’intesa sottoscritto questa mattina, giovedì 19 marzo, presso la Sala Biblioteca della Prefettura di Varese.

Alla presenza del Prefetto Salvatore Pasquariello, il Comandante dei Vigili del Fuoco, Ing. Ciro Bolognese, e il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale (UST), Dott. Giuseppe Carcano, hanno siglato un accordo strategico della durata di quattro anni che punta dritto alle nuove generazioni.

Cittadinanza attiva e orientamento

Il progetto si rivolge agli studenti delle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado di tutta la provincia. Non si tratterà solo di teoria: il percorso prevede approfondimenti tecnici sull’organizzazione del soccorso e sulla sicurezza antincendio, ma anche testimonianze dirette per illustrare il percorso formativo necessario per diventare Vigili del Fuoco.

Per i ragazzi, l’adesione al progetto non avrà solo un valore civile, ma potrà essere riconosciuta ufficialmente nel monte ore dedicato all’orientamento scolastico.

Le voci dei protagonisti

L’iniziativa nasce anche come risposta concreta a quanto emerso nella Conferenza Provinciale Permanente dello scorso febbraio, istituita in seguito ai tragici fatti di Crans-Montana.

Il Prefetto Salvatore Pasquariello: «Un esempio virtuoso di sinergia. Promuovere l’incontro tra scuola e soccorso pubblico significa coltivare il senso di responsabilità e appartenenza alla comunità. La sicurezza è un bene comune».

Il Comandante Ciro Bolognese: «Vogliamo far conoscere la bellezza della componente volontaria del nostro Corpo. I distaccamenti sono un presidio fondamentale per Varese. Spiegheremo ai ragazzi come intraprendere questa nobile strada di servizio».

Il Dirigente Giuseppe Carcano: «La scuola forma cittadini consapevoli. Grazie a questo accordo, l’orientamento si arricchisce di contenuti di alto valore formativo, ispirando i giovani verso l’impegno civile».

Attraverso questo ponte tra istituzioni e mondo dell’istruzione, la provincia di Varese punta a rafforzare la propria rete di protezione civile, puntando sull’energia e sulla consapevolezza dei futuri diplomati.