Ufficio postale di Angera ai box: riaprirà ad agosto con i servizi “Polis”
Serrande giù dal 20 marzo per la sede di via Cadorna. Gli interventi dureranno per tutta l'estate per consentire l’installazione degli sportelli unici per la Pubblica Amministrazione. Servizi garantiti a Cadrezzate
Anche Angera entra nella rete di “Polis”. L’ufficio postale cittadino sarà infatti oggetto di una profonda ristrutturazione volta a integrare i servizi della Pubblica Amministrazione all’interno della rete postale, facilitando l’accesso dei cittadini a documenti e certificati senza dover raggiungere gli uffici centrali.
Un cantiere lungo tutta l’estate
L’inizio dell’intervento è fissato per il 20 marzo. Data la complessità dei lavori di ammodernamento e ottimizzazione degli spazi, la riapertura è programmata per la fine di agosto. Al termine dei lavori, l’ufficio di Angera diventerà un punto di riferimento non solo per raccomandate e conti correnti, ma anche per la richiesta di 15 diversi certificati anagrafici e, progressivamente, per il rilascio dei passaporti.
Dove andare durante i lavori
Per tutta la durata del cantiere, Poste Italiane garantirà la continuità dei servizi ai cittadini di Angera presso l’ufficio postale di Cadrezzate con Osmate (piazza Alcide De Gasperi). Gli orari di apertura saranno i consueti: dalle 08:20 alle 13:45 durante la settimana e fino alle 12:45 il sabato.
