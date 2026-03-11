“Una questione di cuore”: a Samarate una serata dedicata alla prevenzione cardiovascolare
Un incontro per parlare di prevenzione, corretti stili di vita e interventi in caso di emergenza
Un incontro per parlare di prevenzione, corretti stili di vita e interventi in caso di emergenza. È quello in programma venerdì 13 marzo alle 21 nell’atrio del Palazzo Comunale di Samarate, nell’ambito dei “Venerdì della Salute”, ciclo di appuntamenti informativi dedicati al benessere dei cittadini.
La serata, intitolata “Una questione di cuore”, è promossa dalla Commissione Sanità e Salute del Comune di Samarate e rientra in un percorso di incontri – con il patrocinio di ASST Valle Olona – pensato per offrire alla cittadinanza momenti di informazione sanitaria e confronto con medici ed esperti su temi legati alla prevenzione e alla salute quotidiana.
L’iniziativa nasce proprio con l’obiettivo di portare conoscenze scientifiche e consigli pratici direttamente ai cittadini, favorendo una maggiore consapevolezza su patologie diffuse e su comportamenti utili per tutelare il proprio benessere. Gli incontri, aperti al pubblico, rappresentano anche un’occasione di dialogo tra comunità e professionisti della sanità.
La serata del 13 marzo sarà dedicata in particolare alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e alle corrette modalità di intervento nei momenti di emergenza. A intervenire saranno diversi specialisti dell’Ospedale di Circolo di Varese:
Dott.ssa Battistina Castiglioni, cardiologa e direttrice del dipartimento cardiovascolare;
Prof. Paolo Severgnini, direttore dell’anestesia e rianimazione cardiologica;
Dott. Andrea Musazzi, direttore della cardiochirurgia;
Dott. Marco Franchin, dirigente medico cardiovascolare.
Accanto a loro sarà presente anche Camillo Antonio Corazzari, presidente dell’Associazione per la cura e la ricerca in cardiochirurgia (ACRC) di Varese.
Come per tutti gli appuntamenti, ci sarà anche la diretta streaming sul sito del Comune di Samarate, a questo link.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.