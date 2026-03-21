Varesina e Castellazese cercano punti in in trasferta

Tra sabato 21 e domenica 22 marzo alle 14.30 si disputeranno le gare della ventottesima giornata del Girone B di Serie D. Si inizia con l’anticipo tra Chievo Verona e Villa Valle. Domenica Varesina e Castellanzese saranno impegnate in tresferta contro Casatese Merate e Pavia.
CASTATESE MERATE – VARESINA
La Varesina, dopo la vittoria nel derby con la Castellanzese sfuggita all’ultimo respiro, è ora attesa da un altro impegno molto complicato in casa di una delle squadre rivelazione del Girone B. In questo momento la squadra di mister Marco Spilli deve pensare solo a conquistare i tre punti per cercare di rimanere davanti a Pavia e Nuova Sondrio e poter disputare i playout. Dall’altra parte c’è la formazione allenata da Giuseppe Commisso, protagonista di un ottimo campionato con 43 punti, frutto di 10 vittorie, 13 pareggi e 4 sconfitte. I padroni di casa sono in zona playoff e dovranno lottare fino alla fine per mantenere la posizione: la concorrenza è agguerrita, con sei squadre in tre punti, da Leon e Brusaporto (42) al Milan Futuro (45). I lecchesi vantano il terzo attacco del girone con 38 gol segnati, di cui 10 realizzati da Gningue, alla terza stagione consecutiva in doppia cifra. L’attaccante ex Ponte San Pietro ha tre reti in più del miglior marcatore delle Fenici, Dennis Costantino (7). Il secondo miglior realizzatore rossoblù è Carlo Manicone, salito a quota 4 gol grazie alla doppietta nell’ultimo turno. A livello difensivo, la Casatese Merate è quinta con 27 reti subite, confermandosi tra le squadre più solide del campionato. Tra le due formazioni ci sono sette precedenti, con bilancio leggermente favorevole alla Casatese Merate: 3 vittorie contro le 2 della Varesina, oltre a 2 pareggi. La gara di andata si è conclusa sullo 0-0.
PAVIA – CASTELLANZESE
La Castellanzese si prepara alla trasferta contro il Pavia dopo pochi giorni di allenamento, forte del pareggio per 2-2 ottenuto sul campo della Varesina. Un risultato arrivato grazie alle reti di Guerrisi, a segno in avvio, e di Chessa, autore del gol decisivo nel recupero. Il centro di Guerrisi vale la seconda rete stagionale, mentre Chessa sale a quota 13 gol, confermandosi secondo miglior marcatore del girone alle spalle di Bonseri (17) e capocannoniere della squadra neroverde. In classifica la Castellanzese è a quota 36 punti, appaiata a Caldiero Terme e Real Calepina, con un bilancio di 35 gol fatti e 29 subiti. Numeri che fotografano una squadra solida e competitiva nella corsa alla salvezza. Il Pavia, prossimo avversario, si trova invece al terzultimo posto con 25 punti, frutto di 5 vittorie e 10 pareggi e 12 sconfitte. I pavesi arrivano dalla difficile sfida a reti bianche contro il Villa Valle, terza forza del campionato. La formazione guidata da Antonio Filippini ha realizzato finora 27 reti, di cui dieci firmate dalla coppia composta da Vincenzo Alfiero e Claudio Poesio, entrambi a quota cinque gol, tutti su azione. Mentre a livello difensivo gli azzurri hanno subito 41 gol, terza peggior difesa del girone, peggio hanno fatto solo Vogherese (45) e Nuova Sondrio (53). Quella tra Castellanzese e Pavia sarà la seconda sfida in Serie D tra le due squadre: il precedente è quello della gara di andata terminato in pareggio (0-0).
28° GIORNATA – GIRONE B SERIE D
Chievo – Villa Valle, Breno – Caldiero – Real Calepina, CASATESE – VARESINA, Leon – Vogherese, Milan Futuro – Sondrio, PAVIA – CASTELLANZESE, Scanzorosciate – Oltrepò, Virtus CBG – Brusaporto.
CLASSIFICA
Caratese 54, Milan Futuro 45, Villa Valle 44, Chievo e Castaese 43, Leon e Brusaporto 42, Scanzorosciate 39, Oltrepò (-3) e Virtus CBG 37, CASTELLANZESE, Caldiero e Real Calepina 36, Breno 30, VARESINA e Pavia 25, Sondrio 22, Vogherese (-6) 8.
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