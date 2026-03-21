Varesina e Castellazese cercano punti in in trasferta

La Castellanzese si prepara alla trasferta contro il Pavia dopo pochi giorni di allenamento, forte del pareggio per 2-2 ottenuto sul campo della Varesina. Un risultato arrivato grazie alle reti di Guerrisi, a segno in avvio, e di Chessa, autore del gol decisivo nel recupero. Il centro di Guerrisi vale la seconda rete stagionale, mentre Chessa sale a quota 13 gol, confermandosi secondo miglior marcatore del girone alle spalle di Bonseri (17) e capocannoniere della squadra neroverde. In classifica la Castellanzese è a quota 36 punti, appaiata a Caldiero Terme e Real Calepina, con un bilancio di 35 gol fatti e 29 subiti. Numeri che fotografano una squadra solida e competitiva nella corsa alla salvezza. Il Pavia, prossimo avversario, si trova invece al terzultimo posto con 25 punti, frutto di 5 vittorie e 10 pareggi e 12 sconfitte. I pavesi arrivano dalla difficile sfida a reti bianche contro il Villa Valle, terza forza del campionato. La formazione guidata da Antonio Filippini ha realizzato finora 27 reti, di cui dieci firmate dalla coppia composta da Vincenzo Alfiero e Claudio Poesio, entrambi a quota cinque gol, tutti su azione. Mentre a livello difensivo gli azzurri hanno subito 41 gol, terza peggior difesa del girone, peggio hanno fatto solo Vogherese (45) e Nuova Sondrio (53). Quella tra Castellanzese e Pavia sarà la seconda sfida in Serie D tra le due squadre: il precedente è quello della gara di andata terminato in pareggio (0-0).