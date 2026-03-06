Viaggio di nozze trasformato in incubo: coppia di Ferno bloccata alle Maldive lancia un appello per tornare a casa
“Tutto ciò che vogliamo è tornare a casa e riabbracciare nostra figlia rimasta a casa coi nonni e che ogni giorno ci chiede quando torniamo“. L'appello alla Farnesina
Quello che doveva essere il viaggio più bello della loro vita si è trasformato in un incubo. Giuseppe e Mariateresa, una coppia di Ferno, in provincia di Varese, sono bloccati a Malé, nelle Maldive, senza riuscire a rientrare in Italia.
I due erano partiti il 17 febbraio per il viaggio di nozze, con un itinerario tra lo Sri Lanka e l’arcipelago dell’Oceano Indiano. Il ritorno era previsto per il 2 marzo con un volo da Malé a Aeroporto di Milano Malpensa, con scalo a Doha, ma il volo è stato cancellato a causa della guerra. Da quel momento, spiegano, non sono più riusciti a trovare una soluzione per rientrare.
A rendere la situazione ancora più dolorosa c’è la loro bambina di quattro anni rimasta in Italia con i nonni. «Ogni giorno ci chiede quando torneremo – raccontano – e non sapere cosa risponderle è la cosa più difficile da sopportare».
Non solo. Giuseppe soffre di pressione alta e le medicine che aveva portato con sé stanno per terminare, aumentando l’ansia e la preoccupazione per una permanenza forzata che si sta prolungando oltre ogni previsione.
La guerra cancella i voli da Malpensa per Israele e Golfo Persico, impatto da 7mila viaggiatori al giorno
Per questo la coppia ha deciso di lanciare un appello alle istituzioni italiane e alla Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, chiedendo un aiuto per poter rientrare il prima possibile.
«Quello che doveva essere il viaggio più bello della nostra vita è diventato un incubo – dicono –. Tutto ciò che vogliamo è tornare a casa e riabbracciare nostra figlia».
E aggiungono, con amarezza: «Anche un posto di paradiso come le Maldive può trasformarsi in un inferno quando non riesci più a tornare a casa».
(immagine di repertorio)
