A Buguggiate c’è una realtà che unisce attenzione per l’ambiente, cura della persona e valorizzazione del territorio. È L’Alveare ODV, un’associazione di volontariato che negli anni ha costruito una rete di attività e progetti concreti, capaci di generare un impatto positivo sulla comunità locale.

Il loro impegno si sviluppa su due grandi direttrici: la tutela ambientale e il benessere della persona, e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale.

Dall’educazione ambientale al riuso: un impegno quotidiano

L’Alveare promuove una cultura sostenibile partendo dalla sensibilizzazione. Attraverso eventi e iniziative, coinvolge adulti e bambini sui temi delle emissioni di CO₂ e della riduzione degli sprechi.

Accanto alla formazione, ci sono attività pratiche di grande valore:

il recupero delle anime in plastica delle rocche di tessitura, reimmesse nel ciclo produttivo

il laboratorio creativo “A Mano a Mano” , che dà nuova vita ai materiali di recupero

, che dà nuova vita ai materiali di recupero la raccolta dei tappi di plastica, destinati al riciclo, e dei tappi in sughero, utilizzati nella bioedilizia

la collaborazione con il progetto Green School, per educare le nuove generazioni alla sostenibilità

Nella sede dell’associazione trova spazio anche La Boutique delle Occasioni, un mercatino di abbigliamento usato firmato e oggettistica vintage: un modo concreto per promuovere il riuso e uno stile di consumo più consapevole.

Benessere e alimentazione sostenibile

Per L’Alveare, ambiente e salute sono strettamente collegati. Per questo promuove incontri e progetti dedicati a un’alimentazione sana, con particolare attenzione alle proteine vegetali, e a uno stile di vita equilibrato.

I progetti: dalla cultura alla ricerca, fino alla solidarietà

Gli introiti delle attività vengono reinvestiti in iniziative che toccano ambiti fondamentali per la comunità.

Restauro e tutela artistica

L’associazione contribuisce alla conservazione del patrimonio storico e artistico, sostenendo interventi di restauro su opere di grande valore.

Prevenzione e ricerca

Da anni finanzia visite senologiche gratuite per la prevenzione del tumore al seno, in collaborazione con il Comune.

Dal 2025 ha istituito anche un premio annuale per la ricerca in radiodiagnostica, insieme all’Università dell’Insubria e all’Ospedale di Circolo di Varese.

Solidarietà sul territorio

L’Alveare è attiva accanto alle famiglie e ai più giovani:

supporta attività di aiuto compiti per bambini e ragazzi

collabora con scuole e realtà sportive e cooperativa che si occupano di persone fragili

sostiene associazioni locali che si occupano di animali abbandonati, donando cibo e medicinali

Un gesto che vale: dona il tuo 5×1000

Sostenere L’Alveare ODV è semplice e non costa nulla. Con la dichiarazione dei redditi è possibile destinare il 5×1000 all’associazione, contribuendo concretamente ai suoi progetti.

Codice fiscale: 95085930121

La donazione è fiscalmente deducibile e rappresenta un aiuto concreto per continuare a costruire iniziative che migliorano la qualità della vita sul territorio.

Per conoscere tutte le attività e i progetti è possibile visitare il sito dell’associazione.

Un piccolo gesto può fare molto: per l’ambiente, per la cultura e per la comunità.