Castellanza affida la cura del verde pubblico ad Amga

Dalla prossima settimana la cura del verde pubblico della città di Castellanza sarà affidata ad AMGA Legnano S.p.A., con la sua squadra di agronomi e giardinieri.

L’appalto riguarda la manutenzione di tutte le aree verdi (363 mila metri quadrati, pari a circa il 5,65% del territorio comunale), delle attrezzature ludiche e di fitness (una cinquantina), la cura dei giardini (7.700 metri quadrati), delle piante (3.700 esemplari) e delle siepi (7.897 metri quadrati), nonché la rasatura dei tappeti erbosi (1 milione e 260 mila metri quadrati l’anno, cifra che si ottiene moltiplicando la superficie degli stessi per il numero di tagli pattuito con il Comune).

«Si tratta di un appalto che punta molto sulla qualità, quella qualità che AMGA garantisce ai Comuni, nella consapevolezza che parchi, aiuole e giardini non siano solo elementi decorativi, ma anche ricchezze che concorrono alla salute e al benessere dei cittadini», commenta il Presidente Pierluigi Arrara.

«Un patrimonio verde costantemente curato è anche una garanzia di sicurezza», aggiunge Moreno Bandera, l’agronomo che è alla guida del settore Manutenzione verde, riferendosi, ad esempio, alla raccolta delle foglie, che in autunno, quando si accumulano a terra, sono una minaccia per i pedoni e non solo: se non rimosse regolarmente, finiscono per ostruire le bocche di lupo e le caditoie, impedendo il corretto deflusso delle acque nel sistema fognario in caso di pioggia.

È un’attività legata alla sicurezza anche il taglio dei cosiddetti “polloni”, i germogli che nascono dal colletto o dalle radici delle piante e crescono rapidamente, formando dei cespugli particolarmente folti che sporgono sulle carreggiate ostruendo la visibilità di chi le percorre, oltre che sottraendo linfa alla pianta da cui si sviluppano.

AMGA si occuperà, pertanto, anche della rimozione dei polloni, così come della potatura degli arbusti e delle siepi, laddove con la loro crescita andranno ad interferire con le attività dei cittadini.

Non mancherà, ovviamente, l’attenzione rivolta alle attrezzature ludiche e a quelle dedicate al fitness outdoor, che valorizzano il verde pubblico e contribuiscono a migliorare la qualità di vita dei cittadini. La salvaguardia di scivoli, altalene, giochi a molla e attrezzature per il fitness è una delle principali attività del settore Verde di AMGA, che attraverso il proprio personale compie ispezioni periodiche volte a verificare una serie di parametri, quali lo stato di conservazione della pavimentazione e delle fondazioni, la stabilità dell’attrezzatura, il corretto serraggio di viti e bulloni, lo stato della verniciatura e la lubrificazione dei giunti.

Viene inoltre controllata l’eventuale presenza di parti scheggiate, mancanti o danneggiate dall’usura o da atti vandalici.

«La scelta di affidare ad AMGA la manutenzione degli oltre 360 mila metri quadrati di aree verdi cittadine, delle alberature e delle attrezzature ludiche e sportive è il frutto di una valutazione precisa della nostra amministrazione – commenta il sindaco di Castellanza, Cristina Borroni – che punta così ad avere un servizio stabile, strutturato, condotto da professionisti con competenze specifiche e strumenti adeguati. AMGA porta infatti con sé non solo agronomi, tecnici specializzati e una consolidata esperienza maturata in anni di attività, ma anche le competenze riconosciute dai Comuni del territorio nei quali opera da anni.

Per la città significa avere una gestione più efficiente, una maggiore capacità di risposta alle situazioni di emergenza e un controllo sistematico del patrimonio arboreo comunale».

Con l’acquisizione del servizio su Castellanza, sale a cinque il numero dei Comuni in cui AMGA gestisce la manutenzione del verde pubblico: Legnano, Parabiago, Canegrate, Arconate e Castellanza.

Si ricorda ai cittadini che intendono effettuare segnalazioni di problematiche inerenti la cura del verde pubblico che, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 e il sabato dalle 8.30 alle 13.00, è attivo il Numero Verde 800 196363 (seguire la voce guida scegliendo l’opzione “Manutenzione del verde pubblico”).