Cento anni di solidarietà e comunità: Morosolo festeggia la sua Cooperativa
Nata nel 1926 come ammortizzatore sociale per contadini e operai, la realtà della frazione taglia il nastro del secolo di vita. Venerdì 1° maggio una "risottata" aperta a soci e familiari al Riarma Caffè
Cento anni di storia passati tra le mura di uno spaccio, i tavoli di un circolo e le sfide di un secolo che ha cambiato il volto del territorio. La Cooperativa Sociale di Morosolo si appresta a festeggiare un traguardo rarissimo: il centenario della fondazione, avvenuta ufficialmente il 1° maggio 1926.
Un secolo di mutualità
Le radici della Cooperativa affondano nel fermento sociale del primo Novecento varesino. Nata originariamente come “Cooperativa Familiare di Consumo”, fu costituita con atto a rogito del notaio Giuseppe Vincenzo Castelletti e iscritta all’albo proprio nel giorno della Festa dei Lavoratori di cento anni fa.
In un’epoca in cui Morosolo era un borgo rurale, la cooperativa nacque come strumento di mutuo soccorso. L’obiettivo era concreto: acquistare all’ingrosso beni di prima necessità per rivenderli ai soci – piccoli proprietari terrieri, braccianti e primi operai – a prezzi di costo, eliminando le speculazioni dei privati.
La nuova guida e il binomio con il Riarma Caffè
Oggi la Cooperativa guarda al futuro con un assetto rinnovato: da luglio 2025, la guida del Consiglio di Amministrazione è affidata al presidente Marco Vanoli, affiancato dal vicepresidente Maurizio Fiori e dai consiglieri Luigi Campi, Mattia Ghizzi, Alberto Graglini, Valerio Molteni, Marco Isella.
L’anima sociale della struttura si riflette quotidianamente nella gestione dei locali, affidata ormai da undici anni al Riarma Caffè. Qui, Rino e Arianna si prendono cura di chi frequenta Morosolo, avendo saputo trasformare il circolo in un punto di riferimento che va oltre il semplice servizio di ristorazione: per molti residenti e avventori, questo spazio è diventato col tempo una vera e propria seconda casa, un luogo di accoglienza e ascolto.
I festeggiamenti
Per celebrare degnamente il secolo di vita, il Consiglio di Amministrazione ha organizzato per venerdì 1° maggio una grande “risottata” dedicata a tutti i soci e ai loro familiari. L’evento si terrà proprio all’esterno del Riarma Caffè, per suggellare questo lungo percorso di condivisione.
Per ragioni organizzative, la prenotazione per il pranzo è obbligatoria e deve essere effettuata entro sabato 25 aprile. Un’occasione per brindare a una storia che rappresenta un pezzo fondamentale dell’identità civile di Casciago e Morosolo.
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