Varese News

Varese Laghi

Dal Ministero arriva il contributo per la biblioteca comunale di Travedona Monate

Un decimo della cifra devoluta sarà dedicato all'acquisto di libri di autori e editori del territorio

Libri generica

L’Amministrazione comunale di Travedona Monate ha comunicato che la Biblioteca comunale “Lorenza Bina” beneficerà di un fondo di 12.600 euro stanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito dei finanziamenti per le biblioteche pubbliche.

Come previsto dal decreto ministeriale, un decimo del fondo sarà destinato all’acquisto di materiale librario di autori, editori o argomenti legati al territorio, privilegiando le librerie indipendenti. Il restante importo sarà destinato ad arricchire il patrimonio librario della biblioteca, ampliando e aggiornando l’offerta culturale a disposizione della comunità.

«Un intervento concreto – commenta il Comune – che conferma l’impegno dell’amministrazione nel promuovere la lettura e valorizzare la partecipazione attiva a opportunità di finanziamento pubblico».

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Aprile 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.