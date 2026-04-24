Dal Ministero arriva il contributo per la biblioteca comunale di Travedona Monate
Un decimo della cifra devoluta sarà dedicato all'acquisto di libri di autori e editori del territorio
L’Amministrazione comunale di Travedona Monate ha comunicato che la Biblioteca comunale “Lorenza Bina” beneficerà di un fondo di 12.600 euro stanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito dei finanziamenti per le biblioteche pubbliche.
Come previsto dal decreto ministeriale, un decimo del fondo sarà destinato all’acquisto di materiale librario di autori, editori o argomenti legati al territorio, privilegiando le librerie indipendenti. Il restante importo sarà destinato ad arricchire il patrimonio librario della biblioteca, ampliando e aggiornando l’offerta culturale a disposizione della comunità.
«Un intervento concreto – commenta il Comune – che conferma l’impegno dell’amministrazione nel promuovere la lettura e valorizzare la partecipazione attiva a opportunità di finanziamento pubblico».
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