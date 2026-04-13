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DSA e ADHD: a Varese l’eccellenza del Centro Your Self per un supporto a 360° tra clinica e didattica

La struttura nasce con una missione chiara: non limitarsi alla diagnosi, ma offrire risposte operative concrete a studenti, adulti e famiglie, trasformando le sfide del neurosviluppo in opportunità di crescita

Centro YourSelf - Dott.ssa Maria Rosaria Infante

Nel cuore di Varese, il Centro Your self si conferma un punto di riferimento fondamentale per ADHD, DSA e BES. La struttura nasce con una missione chiara: non limitarsi alla diagnosi, ma offrire risposte operative concrete a studenti, adulti e famiglie, trasformando le sfide del neurosviluppo in opportunità di crescita.

Capire i DSA: oltre la lettura e il calcolo

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono disturbi del neurosviluppo che interessano abilità fondamentali come lettura, scrittura e calcolo. È fondamentale scardinare un falso mito: i bambini con DSA possiedono capacità cognitive nella norma o spesso superiori, dimostrando una spiccata vivacità intellettuale.

Presso il Centro Your Self, la valutazione neuropsicologica permette di mappare con precisione le quattro varianti principali:

  • Dislessia: disturbo specifico della lettura.
  • Disortografia: disturbo della scrittura (correttezza testuale).
  • Disgrafia: difficoltà nella componente grafico-motoria.
  • Discalculia: disturbo legato alle abilità numeriche e di calcolo.

Due aree di intervento per un percorso su misura

Il punto di forza del metodo Your Self è la sua struttura che si basa su due poli, che permette di seguire il paziente in ogni fase del suo percorso:

  1. Area Psicologica e Clinica (Diagnosi e Potenziamento):
    Specializzata nella valutazione diagnostica per bambini, adolescenti e adulti. Qui l’équipe si occupa di diagnosi DSA, Bes, ADHD, potenziamento cognitivo, un intervento riabilitativo essenziale per rafforzare le abilità carenti e favorire l’autonomia nello studio attraverso strategie personalizzate.
  2. Area Didattico-Educativa (Supporto scolastico e Metodo di studio):
    Qui il focus si sposta sull’operatività quotidiana. Il centro offre servizi di ripetizioni scolastiche specialistiche e accompagnamento nello sviluppo di un metodo di studio efficace. L’obiettivo è fornire gli strumenti giusti affinché lo studente non si senta solo di fronte ai compiti, ma padrone del proprio apprendimento.

L’Ambulatorio ADHD: una risposta per ogni età

L’ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività) richiede un approccio altrettanto specialistico. Che si tratti di un bambino che fatica a mantenere la concentrazione in classe o di un adulto che riscontra difficoltà nell’organizzazione della vita quotidiana, il Centro Your Self propone percorsi integrati che uniscono il supporto clinico a quello emotivo.

Perché intervenire subito?

Quando emergono i primi segnali — spesso segnalati dagli insegnanti — non bisogna attendere. Intervenire precocemente con una relazione clinica dettagliata e test specifici permette di attivare immediatamente le risorse necessarie.

“L’obiettivo finale,” spiegano gli esperti del Centro, “non è solo il superamento di una difficoltà tecnica, ma la costruzione di una solida autostima.” Una diagnosi corretta è il primo passo per restituire fiducia a chi, pur avendo grandi potenzialità, si sente bloccato da un ostacolo invisibile.

Informazioni utili

Il Centro Your Self di Varese riceve su appuntamento per valutazioni diagnostiche e percorsi di supporto didattico-clinico e accoglie famiglie e adulti per colloqui conoscitivi e valutazioni mirate. È possibile richiedere informazioni dettagliate sui servizi clinici e didattici visitando il sito internet.

Non esitare a contattare la segreteria per comprendere meglio il percorso più adatto alle tue esigenze o a quelle di tuo figlio.

Centro Your Self
Via Vittorio Veneto 3, Varese
Referente: Dott.ssa Maria Rosaria Infante, psicologa-psicoterapeuta e referente didattico

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Pubblicato il 13 Aprile 2026
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