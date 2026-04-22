Elisee Assui, niente Washington: giocherà a Florida State

Cambio di biglietto aereo per Elisee Assui che nella prossima stagione giocherà sì in NCAA (il campionato universitario americano, di basket nel suo caso) ma non alla George Washington University come era stato annunciato qualche tempo fa, a febbraio.

L’ala della Openjobmetis, 20 anni, vestirà infatti la canotta dei Seminoles dell’università di Florida State, ateneo che ha sede a Tallahassee e che è inserita nella ACC (Atlantic Coast Conference), una delle conference più prestigiose dei canestri NCAA americani. Quella che comprende tra le altre le squadre di Duke e di North Carolina.

Secondo la stampa americana, Assui sarebbe stato scelto per rimpiazzare il francese Thomas Bassong che ha chiesto il trasferimento in un altro college. George Washington si è quindi accordata per permettere al giocatore varesino di andare in Florida invece che nel District Columbia, probabilmente con un ulteriore adeguamento a un contratto già ricco per gli standard europei (grazie al sistema NIL che nelle ultime stagioni ha rivoluzionato il basket giovanile stelle e strisce).

Per la Pallacanestro Varese non dovrebbe cambiare nulla: Assui è attualmente sotto contratto con la società biancorossa nella quale è cresciuto e potrà uscire dall’accordo versando una cifra predefinita, che non varia a seconda della destinazione del giocatore. Nelle casse varesine dovrebbero entrare, con questa operazione, circa 300mila euro anche se il dato non è mai stato confermato ufficialmente.

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