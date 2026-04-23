Gallarate, scontro in via Custodi a Cascinetta, ferito un 14enne
È avvenuto poco dopo le 17 all'incrocio con via Bernardino Luini. Viabilità in tilt nella zona
Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito in un incidente stradale in via Custodi a Gallarate, rione Cascinetta: lo scontro tra un’auto e il ciclomotore è avvenuto poco dopo le 17 ,all’incrocio con via Bernardino Luini.
Ambulanza della Croce Rossa Gallarate e automedica sono intervenute d’urgenza: il giovanissimo è stato portato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con ferite o traumi importanti, ma non in pericolo di vita.
Viabilità in tilt nella zona, con lunghe code sulla via e ripercussioni anche sull’incrocio con l’asse principale Via Pegoraro-Via Varese.
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