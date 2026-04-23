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Gallarate/Malpensa

Gallarate, scontro in via Custodi a Cascinetta, ferito un 14enne

È avvenuto poco dopo le 17 all'incrocio con via Bernardino Luini. Viabilità in tilt nella zona

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Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito in un incidente stradale in via Custodi a Gallarate, rione Cascinetta: lo scontro tra un’auto e il ciclomotore è avvenuto poco dopo le 17 ,all’incrocio con via Bernardino Luini.

Ambulanza della Croce Rossa Gallarate e automedica sono intervenute d’urgenza: il giovanissimo è stato portato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con ferite o traumi importanti, ma non in pericolo di vita.

Viabilità in tilt nella zona, con lunghe code sulla via e ripercussioni anche sull’incrocio con l’asse principale Via Pegoraro-Via Varese.

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Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

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Pubblicato il 23 Aprile 2026
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