Giulia Martin e il punto d’incontro “creativo” tra mondo digitale e umano

Quarta puntata per il podcast di Matt e Angelica, Infusi Creativi, ascoltabile su tutte le piattaforme di streaming audio. Questa volta i nostri due indagatori della creatività hanno intervistato Giulia Martin.

In questa puntata Giulia (@hiulia) ci accompagnerà all’interno dei suoi due mondi: uno digitale, legato al suo lavoro di interaction designer, una disciplina che cerca il punto d’incontro tra persone e tecnologia; l’altro molto più analogico, dove la carta riprende il sopravvento.

Due mondi che in apparenza possono sembrare in competizione, ma che nel suo caso sono complementari uno all’altro, e che ci ha aiutato a comprendere meglio descrivendoci alcuni dei suoi lavori.

Come un progetto della sua tesi di laurea per incoraggiarci a “mettere in pausa” il mondo digitale quando siamo fuori casa con amici e colleghi (spoiler: se cercavate un dumb phone questo ci si avvicina abbastanza). O un quaderno realizzato con carta riciclata usando le pagine di un famoso quotidiano rosa.

Un viaggio tra pixel e carta.