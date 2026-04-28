Giulia Martin e il punto d’incontro “creativo” tra mondo digitale e umano
Matt e Angelica ospitano una interaction designer che si occupa di realizzare app per lavoro ma che si prende il suo tempo per mettere in pausa il mondo digitale riprendendo in mano la carta
Quarta puntata per il podcast di Matt e Angelica, Infusi Creativi, ascoltabile su tutte le piattaforme di streaming audio. Questa volta i nostri due indagatori della creatività hanno intervistato Giulia Martin.
In questa puntata Giulia (@hiulia) ci accompagnerà all’interno dei suoi due mondi: uno digitale, legato al suo lavoro di interaction designer, una disciplina che cerca il punto d’incontro tra persone e tecnologia; l’altro molto più analogico, dove la carta riprende il sopravvento.
Due mondi che in apparenza possono sembrare in competizione, ma che nel suo caso sono complementari uno all’altro, e che ci ha aiutato a comprendere meglio descrivendoci alcuni dei suoi lavori.
Come un progetto della sua tesi di laurea per incoraggiarci a “mettere in pausa” il mondo digitale quando siamo fuori casa con amici e colleghi (spoiler: se cercavate un dumb phone questo ci si avvicina abbastanza). O un quaderno realizzato con carta riciclata usando le pagine di un famoso quotidiano rosa.
Un viaggio tra pixel e carta.
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