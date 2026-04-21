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Il lupo investito a Buguggiate e rinnovare il passaporto alle Poste

I fatti principali e quelli più curiosi di martedì in meno di 9 minuti

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Sempre più spesso il lupo torna nelle cronache del Varesotto, questa volta senza vita sul ciglio della strada, poi parliamo dell’arrivo anche in provincia di Varese della possibilità di fare il passaporto alle Poste e di molto altro.

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Orlando Mastrillo
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Pubblicato il 21 Aprile 2026
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