“L’Africa è un continente di opportunità”

L’Africa si muove con un’energia che ricorda l’Italia del boom economico, ma per capirlo bisogna liberarsi dai vecchi schemi della beneficenza e del neocolonialismo. Allo spazio Materia di Castronno, la serata moderata da Emilio Pacioretti ha messo a fuoco una realtà fatta di mercati, giovani e tecnologia, partendo dall’esperienza di Martino Ghielmi, fondatore di vadoinafrica.com, e del regista nigeriano Alfie Nze. Il lungo confronto ha coinvolto direttamente il pubblico, trasformando l’incontro in un laboratorio sulle prospettive di business per le aziende del Varesotto.

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«L’Africa non è un’azienda da salvare , è un continente complesso che va studiato» ha spiegato Ghielmi, sottolineando come la vera scommessa oggi sia la trasformazione locale delle materie prime. Non si tratta di estrarre e portare via, ma di investire in filiere corte: «L’opportunità più grossa è sulla trasformazione alimentare» ha aggiunto l’esperto, citando l’esempio dell’anacardo in Costa d’Avorio o della gomma in Liberia. Proprio dalla Liberia è rientrata la testimoniato di chi ha vissuto la grande apertura dei governi locali verso chi porta soluzioni tecniche: «Bisogna costruire insieme la soluzione».

Il regista Alfie Nze si è rivolto alla platea sul tema della narrazione globale e della concorrenza asiatica. Per il regista, la chiave è smettere di «dormire sugli allori» e proporre una «cultura di business» che non sia solo accumulo, ma creazione di valore condiviso. La sintesi dell’incontro è tornata sulla figura centrale di chi rischia in proprio. «La figura chiave è l’imprenditore, inteso come colui che ama fare l’impresa» ha concluso Ghielmi.