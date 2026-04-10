Le principali agenzie italiane specializzate in performance marketing

Scegliere un’agenzia di performance marketing significa individuare un partner capace di lavorare su risultati concreti: lead, conversioni, vendite, richieste di contatto e crescita misurabile. Per questo, più che una panoramica teorica, serve una selezione chiara di realtà realmente focalizzate su performance, lead generation, DEM, SMS marketing, native advertising e attività data-driven. In questa classifica abbiamo raccolto 10 agenzie interessanti del panorama italiano, valutandole in base a specializzazione, servizi dichiarati, approccio ai dati, verticalità sui canali e capacità di presidiare attività orientate al risultato.

La classifica delle top 10

Refine

Sede: Milano

Servizi: programmatic email marketing, direct marketing, remarketing omnicanale, SEO, vertical lead generation

Punto di forza: tecnologie proprietarie e forte specializzazione nel direct marketing

Refine rientra in questa selezione per il suo posizionamento molto preciso nel performance marketing. L’agenzia lavora sull’integrazione dei dati provenienti da fonti online e offline e li valorizza attraverso strumenti proprietari, con un focus particolare su direct marketing, remarketing e lead generation verticale. È una realtà adatta a chi cerca un partner con approccio strutturato e orientato al risultato. Rebold

Sede: Milano

Servizi: media strategy, paid media, email marketing, data intelligence, cognitive marketing

Punto di forza: approccio full-service e data-driven

Rebold si distingue per un’offerta ampia e per una forte integrazione tra analisi strategica, media e dati. L’agenzia lavora partendo da target, trend e competitor per costruire piani personalizzati e può contare anche su una piattaforma proprietaria a supporto delle attività di data intelligence. È una soluzione interessante per chi cerca una struttura completa, capace di unire strategia e operatività. Ketchup Adv

Sede: Milano

Servizi: performance marketing, lead generation, direct marketing, Google Ads, social advertising, SEO, eCommerce

Punto di forza: offerta ampia e orientamento alla crescita delle PMI

Ketchup Adv è una realtà che si propone come partner per aziende che vogliono sviluppare strategie orientate alla performance. Il suo profilo emerge per la capacità di presidiare diversi canali e per un approccio consulenziale che unisce advertising, supporto strategico e soluzioni tecnologiche. Può essere una scelta utile per chi cerca flessibilità e una proposta trasversale. Semplice Media

Sede: Napoli

Servizi: media buying, social traffic acquisition, pay-per-lead, strumenti di engagement, lead delivery al CRM

Punto di forza: modello media tech supportato da tecnologie proprietarie

Semplice Media si presenta come media tech company più che come agenzia tradizionale. Il suo posizionamento è centrato sulla generazione di lead ad alta intenzione e sull’uso di strumenti proprietari per acquisire traffico, aumentare il coinvolgimento e ottimizzare la qualità dei contatti nel tempo. È una realtà da considerare per chi cerca un approccio molto focalizzato sulla lead generation. Across

Sede: Torino

Servizi: lead generation, affiliation, email marketing, native advertising, SEM, SMS, social advertising

Punto di forza: approccio multicanale orientato alla high quality lead generation

Across è una realtà strutturata che lavora per business unit e presidia in modo verticale più ambiti del digital marketing. Il suo punto di forza è la capacità di costruire campagne misurabili e multicanale, con una particolare attenzione alla lead generation qualificata. È una scelta interessante per chi cerca un partner capace di lavorare su più touchpoint in modo coordinato. Skebby

Sede: Milano

Servizi: SMS marketing, invio messaggi personalizzati, API, landing page, campagne su contatti profilati

Punto di forza: forte specializzazione nell’SMS marketing

Skebby entra in classifica per la sua verticalità su un canale preciso e ancora molto efficace in ottica performance: l’SMS marketing. La piattaforma consente di creare campagne rapide, personalizzate e integrate anche con sistemi esterni tramite API. È particolarmente indicata per aziende che vogliono puntare su contatto diretto, tempestività e azioni ad alta risposta. Ediscom

Sede: Torino

Servizi: lead generation, database marketing, DEM, SMS marketing, native advertising, chatbot

Punto di forza: database proprietario ampio e segmentato

Ediscom è attiva da anni nel web marketing e ha nella lead generation il proprio core business. L’elemento distintivo è rappresentato dal database marketing proprietario, aggiornato e segmentato in ambito B2C e B2B, che sostiene campagne multicanale orientate a risultati concreti. È una realtà adatta a chi cerca solidità operativa e forte presidio sulle attività di acquisizione contatti. The Secret Key

Sede: Roma

Servizi: lead generation, SEO, email marketing, strategie per eCommerce e retail

Punto di forza: esperienza nel performance marketing omnicanale

The Secret Key si propone come partner strategico per startup, imprenditori e grandi aziende che vogliono lavorare su risultati concreti. L’agenzia mette in evidenza la capacità di sviluppare strategie finalizzate alla crescita di fatturato, lead qualificati e ritorno sull’investimento. È una soluzione da considerare per chi cerca una struttura capace di affiancare visione strategica e attività operative. Webranking

Sede: Correggio (RE)

Servizi: SEO, media planning, UX, data, strategy, experience, digital e offline media

Punto di forza: integrazione tra brand, performance, tecnologia e dati

Webranking si distingue per un approccio strutturato che fa lavorare insieme performance e brand, evitando una lettura isolata delle attività digitali. La tecnologia è integrata nei servizi e non trattata come comparto separato, con una logica che unisce consulenza, media e analisi dei dati. È una realtà adatta a progetti complessi che richiedono visione, metodo e capacità di coordinamento. NetStrategy

Sede: Legnago (Verona)

Servizi: lead generation, attività organiche e paid, landing page, marketing automation, CRO

Punto di forza: metodo data-driven e ottimizzazione continua del funnel

NetStrategy ha un’impostazione molto orientata alla misurazione del percorso di conversione. Il focus non è solo generare traffico, ma capire dove il funnel perde valore per intervenire con attività mirate e ottimizzazione continua. È una scelta interessante per chi cerca un’agenzia che lavori in modo rigoroso su KPI, ROI, CPA e qualità delle conversioni.

Come abbiamo selezionato le agenzie

Questa classifica è stata costruita con una logica comparativa, non come semplice elenco di nomi noti. Abbiamo considerato il livello di specializzazione nel performance marketing, i servizi dichiarati sui siti ufficiali, la presenza di un approccio data-driven, la verticalità su attività come lead generation, DEM, SMS marketing, native advertising e paid media, oltre alla capacità di presidiare più canali in modo coerente. Abbiamo dato valore anche alla presenza di tecnologie o asset proprietari e alla chiarezza del posizionamento. L’obiettivo è evitare selezioni generiche costruite sulla sola notorietà, privilegiando invece realtà che mostrano una relazione più concreta con risultati misurabili e strategie orientate alla conversione.

Cosa valutare nella scelta di un’agenzia di performance marketing

Prima di scegliere un’agenzia è utile capire se il partner lavora davvero su obiettivi misurabili e non solo su promesse generiche. Conta la qualità del tracciamento, la chiarezza nella lettura dei KPI, la trasparenza del metodo di lavoro e la capacità di presidiare i canali più utili per il business. È importante anche verificare l’esperienza su attività specifiche come lead generation, SEO, DEM, SMS marketing, paid advertising o marketing automation, perché non tutte le agenzie hanno lo stesso livello di verticalità. Un altro aspetto decisivo è la capacità di trasformare dati e conversioni in decisioni operative, migliorando progressivamente il rendimento delle campagne.

FAQ

Come scegliere l’agenzia di performance marketing più adatta?

Per scegliere bene è importante partire dagli obiettivi: lead, vendite, richieste di contatto, traffico qualificato o crescita eCommerce. Da lì bisogna verificare se l’agenzia ha esperienza concreta nei canali più utili per quel tipo di risultato e se sa lavorare con metriche misurabili.

Meglio un’agenzia generalista o una più verticale?

Dipende dagli obiettivi. Se il progetto richiede attività molto specifiche, come DEM, SMS marketing o lead generation, una realtà verticale può offrire più competenza. Se invece serve un presidio più ampio tra strategia, media e dati, può essere utile una struttura più completa.

Perché non basta guardare solo la notorietà?

La notorietà non coincide sempre con l’efficacia reale. Alcune agenzie molto visibili online non sono necessariamente le più adatte a lavorare su performance, conversioni e lead qualificati. Per questo è più utile valutare focus, metodo, servizi dichiarati e coerenza del posizionamento.

Cosa chiedere prima di affidare il progetto a un’agenzia?

Conviene chiedere come vengono definiti gli obiettivi, quali KPI vengono monitorati, come viene impostato il tracciamento, quali canali vengono presidiati e in che modo vengono ottimizzate le campagne nel tempo. Sono domande utili per capire se l’agenzia lavora davvero in ottica performance.