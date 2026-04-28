Nasce l’Emporio della Solidarietà di Olgiate Olona

Il Decanato Valle Olona inaugura sabato 9 maggio l’Emporio della Solidarietà, un nuovo punto di riferimento per il sostegno alle fragilità presso la parrocchia di San Giuseppe al Buon Gesù. La mattinata si apre alle 9:30 con gli stand informativi, seguiti alle 10 dalla presentazione del progetto insieme ai volontari dell’Emporio di Saronno e all’intervento di Monsignor Franco Agnesi, Vicario generale della Diocesi. Alle 12 si svolge il taglio del nastro ufficiale, concluso da un aperitivo comunitario.

L’iniziativa, accompagnata dal motto «la solidarietà spesa bene», vede la partecipazione di una fitta rete di realtà del territorio: Mensa del Padre Nostro e CAV di Castellanza, Gruppo Amicizia di Gorla Minore, Icore di Marnate, Il pane di san Martino di Fagnano e Gorla Maggiore. Per Olgiate Olona sono presenti le comunità Sichem e Pachamama con la cooperativa Promozione e Lavoro, affiancate da Solidarietà Famigliare, In cammino per la Pace e la Caritas Ambrosiana decanale.