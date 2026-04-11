Note di gala all’Agorà: il Corpo Musicale di Jerago protagonista a Carnago
Sabato 11 aprile il concerto diretto dal maestro Silvano Scaltritti. Sul palco anche le voci di Antonio Pugliano e Stefano Ravasi
La grande musica bandistica e corale approda sul palco del Teatro Agorà. Sabato 11 aprile, alle ore 21:00, la stagione teatrale carnaghese ospiterà un appuntamento di particolare prestigio: il Concerto di Gala del Corpo Musicale Santa Cecilia di Jerago.
L’ensemble, realtà storica e colonna portante della cultura musicale del territorio, si presenterà in una veste solenne sotto la direzione del maestro Silvano Scaltritti. A rendere ancora più speciale la serata sarà la partecipazione dei cantanti Antonio Pugliano e Stefano Ravasi, le cui voci accompagneranno gli strumenti in un programma pensato per spaziare tra generi e suggestioni diverse.
Un’eccellenza del territorio
L’inserimento del Corpo Musicale di Jerago nel cartellone dell’Agorà conferma la qualità di una formazione capace di rinnovarsi e di proporre esecuzioni di alto livello, uscendo dai confini delle tradizionali sfilate per calcare il palcoscenico con un repertorio da concerto strutturato e coinvolgente.
Informazioni e biglietti
Per chi non volesse perdere l’occasione di ascoltare dal vivo l’orchestra di fiati jeraghese, è ancora possibile riservare i posti.
Biglietti: Intero 15 euro, ridotto 12 euro.
Prenotazioni: È possibile prenotare online sul sito ufficiale del teatro (www.agorateatrocarnago.it), provvedendo poi al saldo direttamente in biglietteria.
Vendita diretta: La biglietteria sarà aperta anche la sera stessa dell’evento, sabato, fino a esaurimento posti.
L’appuntamento promette di essere una delle punte di diamante della programmazione primaverile del teatro, offrendo al pubblico un mix di tecnica, passione e grande vocalità.
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