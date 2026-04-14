Podi a Como e Finale Gold: weekend intenso per la Icesport Varese

Un fine settimana di grande attività e risultati di rilievo per la Icesport Varese, che l’11 e 12 aprile ha visto i propri atleti impegnati su due diversi campi di gara, confermando la solidità di un vivaio sempre più numeroso e competitivo.

Successi a Como nella prova Bronze

Sul ghiaccio di Como è andata in scena la quarta e ultima prova del circuito Bronze, passaggio fondamentale per definire la classifica in vista dell’atto conclusivo della stagione. La società varesina ha schierato ben 24 atleti, portando a casa un bottino di medaglie significativo.

A svettare su tutti è stata Anastasiia Egorova, capace di conquistare il gradino più alto del podio grazie a una prova tecnica di alto livello. Ottimi anche i riscontri per il folto gruppo dei “secondi posti”: Arianna Piccinali, Elettra Urso, Giuseppe Cusumano e Maya Primon hanno infatti centrato la medaglia d’argento nelle rispettive categorie. Il quadro dei podi lariani è stato completato dal terzo posto di Giulia Frison, autrice di una prestazione precisa e determinata.

La sfida Gold di Amanda Barbazza

Parallelamente, l’attenzione è stata rivolta anche a Feltre, dove Amanda Barbazza ha difeso i colori varesini nella prestigiosa Finale Gold. Nonostante una prestazione condizionata dalla tensione e dall’emozione del momento, che non ha rispecchiato pienamente il valore tecnico espresso durante i mesi di allenamento, l’esperienza rimane un tassello fondamentale nel suo percorso di crescita costante.

Verso le finali di Varese

I risultati ottenuti a Como caricano l’ambiente in vista del prossimo grande appuntamento: la Finale Bronze, che si disputerà proprio a Varese il 24, 25 e 26 aprile. Per i giovani atleti della Icesport sarà l’occasione di gareggiare “in casa” davanti al proprio pubblico, cercando di capitalizzare il lavoro svolto in allenamento per chiudere la stagione agonistica nel migliore dei modi.