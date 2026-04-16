Ribaltone Mps: sconfitto Caltagirone ritorna il ceo Lovaglio

Siena archivia una delle assemblee più incerte degli ultimi anni e consegna al Monte dei Paschi di Siena un nuovo assetto di potere segnato dal ritorno a sorpresa dell’amministratore delegato Luigi Lovaglio.

La lista promossa da Plt Holding guidata dalla famiglia Tortora conquista infatti il 49,95 per cento dei voti presenti pari a circa il 35 per cento del capitale complessivo superando nettamente la lista del consiglio uscente ferma al 38,79 per cento. Determinante si è rivelato l’appoggio di Delfin con una quota del 17,5 per cento e di Banco BPM con il 3,74 per cento oltre al sostegno diffuso di investitori istituzionali e retail che insieme hanno rappresentato una fetta significativa dell’assemblea.

A incidere sugli equilibri anche l’assenza di Edizione della famiglia Benetton che non ha preso parte al voto modificando gli scenari della vigilia. Il risultato segna un passaggio chiave nella governance della banca senese con un consiglio di amministrazione rinnovato nella composizione e negli equilibri interni.

Dalla lista Plt entrano otto membri tra cui il presidente designato Cesare Bisoni e lo stesso Lovaglio che mantiene così un ruolo centrale nella gestione.