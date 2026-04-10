Solidarietà a fuoco lento: in piazza Canonica torna la “Risottata” per la Casa della Carità

Il profumo del risotto torna a riempire il cuore della città per una causa nobile. Domenica 12 aprile, il cortile di Piazza Canonica, proprio dietro la Basilica di San Vittore, ospiterà la quinta edizione della Risottata Solidale, l’appuntamento conviviale nato per sostenere le attività della Casa della Carità.

Ai fornelli, a partire dalle ore 12:00, ci sarà ancora una volta lo chef Sergio Barzetti, accompagnato dai volontari della Compagnia del Chicco Duro. Con un contributo di 7 euro, sarà possibile gustare un piatto di risotto “da passeggio”, con la possibilità di completare il menù con i vini dell’azienda “I due filari”, le torte preparate dai volontari dell’Associazione Pane di Sant’Antonio, caffè e acqua.

Un aiuto concreto contro la nuova povertà

L’iniziativa, sostenuta anche dalla Compagnia delle Carte, non è solo un momento di festa, ma una boccata d’ossigeno per le casse dell’Associazione Pane di Sant’Antonio ODV. L’intero ricavato sarà infatti devoluto alla Casa della Carità di via Marzorati, il punto di riferimento che ogni giorno garantisce pasti, igiene e supporto sanitario a chi vive ai margini.

«Sempre più persone si rivolgono ai nostri servizi — spiegano gli organizzatori —. Non solo chi vive in condizioni di estrema marginalità, ma anche famiglie e lavoratori, italiani e stranieri, che non riescono più a sostenere l’aumento del costo della vita».

Come sostenere la Casa della Carità

Oltre alla partecipazione diretta di domenica, la rete di solidarietà resta attiva tutto l’anno. Per chi volesse contribuire ulteriormente, è possibile sostenere l’associazione attraverso:

Donazioni via bonifico (IBAN: IT11Y0503410800000000012812)

5×1000 indicando il codice fiscale: 95083730127

Attività di volontariato presso la sede di via Marzorati.

L’appuntamento di domenica rappresenta dunque l’occasione per trasformare un pranzo in un gesto di comunità, in un momento in cui la richiesta di aiuto in città continua a crescere in modo significativo.