50 anni fa il terremoto e la sfortuna climatica di Cislago



Per la seconda volta in pochi anni i comuni del Saronnese sono stati colpiti da una super grandinata, questa volta meno dannosa di quella del 2024. Vi raccontiamo di una delegazione di Sesto Calende e Albizzate, insieme al nostro collega Tomaso Bassani, che ha raggiunto i paesi del Friuli colpiti dal terremoto. In mezzo un po’ di cronaca e di notizie curiose dal territorio del Varesotto.