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50 anni fa il terremoto e la sfortuna climatica di Cislago

I principali fatti del giorno e quelli più curiosi in meno di 9 minuti

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Per la seconda volta in pochi anni i comuni del Saronnese sono stati colpiti da una super grandinata, questa volta meno dannosa di quella del 2024. Vi raccontiamo di una delegazione di Sesto Calende e Albizzate, insieme al nostro collega Tomaso Bassani, che ha raggiunto i paesi del Friuli colpiti dal terremoto. In mezzo un po’ di cronaca e di notizie curiose dal territorio del Varesotto.

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Pubblicato il 06 Maggio 2026
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