50 anni fa il terremoto e la sfortuna climatica di Cislago
I principali fatti del giorno e quelli più curiosi in meno di 9 minuti
Per la seconda volta in pochi anni i comuni del Saronnese sono stati colpiti da una super grandinata, questa volta meno dannosa di quella del 2024. Vi raccontiamo di una delegazione di Sesto Calende e Albizzate, insieme al nostro collega Tomaso Bassani, che ha raggiunto i paesi del Friuli colpiti dal terremoto. In mezzo un po’ di cronaca e di notizie curiose dal territorio del Varesotto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Gian Battista su Meno letti, più specializzazione: come sono cambiati gli ospedali varesini negli ultimi vent'anni
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
slarizza su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.