A Saronno e Gallarate i Giochi LiberEtà per gli over 55

Riparte “Io partecipo”, l’iniziativa promossa dallo SPI CGIL di Varese in collaborazione con Auser Varese, dedicata a tutti gli over 55 del territorio. I Giochi LiberEtà 2026 tornano a stimolare la creatività e la socialità dei cittadini attraverso un programma che fonde arte, sport e momenti di condivisione, coinvolgendo numerosi comuni della provincia tra concorsi letterari, sfide ludiche e attività all’aria aperta.

Creatività e sport per gli over 55

Il calendario della manifestazione si presenta particolarmente fitto. Per chi ama esprimersi attraverso le arti, i concorsi creativi includono categorie dedicate alla poesia, ai racconti brevi, alla fotografia e alla pittura. Parallelamente, l’anima sportiva dei giochi si svilupperà con gare di ballo ospitate a Saronno e Gallarate, mentre gli appassionati di carte potranno sfidarsi in tornei di Burraco distribuiti tra Carnago, Besozzo, Leggiuno e le stesse Saronno e Gallarate. Non mancherà la classica gara di Scala 40 e l’iniziativa “Io Cammino”, pensata per unire il benessere fisico alla scoperta delle bellezze paesaggistiche locali.

Scadenze e modalità di partecipazione

C’è tempo fino al 16 maggio 2026 per presentare le proprie opere o formalizzare le iscrizioni alle diverse discipline. Gli organizzatori hanno messo a disposizione regolamenti e moduli sul sito ufficiale del sindacato, sottolineando l’importanza di valorizzare talenti che spesso rimangono privati. «Affrettatevi – l’invito dello SPI CGIL –: avete tempo fino al 16 maggio 2026 per partecipare con quelle fotografie rimaste salvate nella memoria del pc, con la poesia che avete scritto in un momento di ispirazione, con il racconto che aspettava solo il momento giusto. È arrivato. Non lasciate che questi tesori restino nel cassetto».

La festa finale a Tradate

L’intera iniziativa culminerà in un grande evento collettivo previsto per il 16 giugno 2026. La cornice scelta per la cerimonia di premiazione di tutti i concorsi è Villa Centenari a Tradate. Sarà una giornata di festa aperta a tutta la cittadinanza, un momento pensato non solo per consegnare i riconoscimenti ai vincitori, ma per celebrare la vitalità e lo spirito di partecipazione della popolazione anziana della provincia di Varese.

Riferimenti e contatti

Per facilitare le iscrizioni, l’organizzazione ha diviso i contatti in base alle aree di interesse. Per la pittura il referente è Francesco Lo Tufo, mentre per la fotografia e le attività di cammino è possibile rivolgersi a Dino Zampieri. Chi desidera partecipare alle sezioni letterarie può contattare Giovanni Bernasconi, mentre per le gare di ballo programmate nel Saronnese il punto di riferimento è Angelo Lovati.