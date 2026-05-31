Al giro di boa la Coppa Varese

L’apprezzata Coppa Varese è arrivata alla fine dell’andata e si appresta a invertire la marcia, sciorinando alcune linee d’indirizzo nei due gironi.

E’ assodato che trarre delle conclusioni a metà percorso è abbastanza pretestuoso, tuttavia qualche indicazione comincia a emergere.

Nel secondo girone, quello a sei squadre, per esempio, il cammino di Casciago è travolgente: cinque incontri e cinque vittorie, il margine sulla seconda – Carnago – è di sei punti, quindi di una certa sicurezza, sebbene con il sistema a inseguimento non sia contemplato il pareggio. Inoltre lo scontro diretto è stato vinto con un certo margine – 24 a 17 – anche se disputato fra le mura amiche.

Diversa la situazione nel primo girone – quello a sette squadre -.

Al comando sono in tre: Basso Verbano, Monvallese e Renese, ma con un margine risicato sulle immediate ancelle di soli tre punti. Le altre non sembrano disposte a lasciar via libera agli avversari, per cui ci si attende un ritorno veramente acceso.

In quest’ambito la Bederese 2, pur relegata a fondo classifica, aveva perso i suoi incontri per il classico soffio, affrontava in casa la Ternatese 2, con la speranza di annoverare un altro successo, dopo quello conseguito sui campi della Crevese.

Purtroppo per loro l’inizio era catastrofico: in quattro mani Rocca era travolto per 8-1 da un concentratissimo Medola, né le cose miglioravano di molto con le coppie.

Segrada/Tartaglia tentavano un parziale ricupero iniziale fino a 8-4, poi il Fabrizio giocava a “una la sbaglio, una la prendo”, salvo fallirne due di seguito dopo il 12-5; il Mario cercava di tamponare, metteva due bocce praticamente a bersaglio, solo che il ternatese Longhini decideva di bocciare nel mucchio: qualcuno affermava che era molto devoto alla dea greca Tiche – equivalente della dea Fortuna romana, notoria per essere bendata – per cui il tiro scompaginava tutto, lasciando però le sue due bocce nella zona del pallino. Il gioco era fatto: 16-4 per Ternate.

Per la terna locale di Rossi/Spozio/Talarico l’impresa di ricuperare dodici punti si rivelava improba, anche per la giornata altalenante di Rossi e Spozio, nonostante un Talarico fenomenale che colpiva con percentuali stratosferiche – zero errori, tanto che se si fosse trattato di gioco del calcio sarebbe stato sicuramente nominato MVP, Most Valuable Player -, tuttavia Tiche continuava a imperversare e sul 20-10 un boccino perfettamente colpito da Rossi, che avrebbe procurato un ulteriore avvicinamento con quattro punti, quest’ultimo, perfido e subdolo, rimbalzava contro una boccia e retrocedeva altre il limite minimo di validità. Mano annullata, da ripetere.

Partita ormai decisa, ma sul 23-11 si verificava il primo errore di Talarico, che ribocciava e colpiva la boccia che deteneva il punto. E qui succedeva l’incredibile. Il giocatore di serie A di Ternate eccepiva sulla dichiarazione del Bederese, l’arbitro non aveva capito bene, una confusione incredibile con l’esponente della massima categoria che non poteva accettare fosse comparata la sua parola con quella di uno di categoria inferiore – almeno così sembrava -: l’arbitro sicuramente neutrale perché di altra Società – di Creva – si trovava nella classica situazione di non sapere che pesci prendere – si era spezzata la vasca e i pesci rossi guizzavano in ogni luogo – e non era più in grado di riposizionare comunque le bocce non segnate sul terreno di gioco.

Situazione evidente di errore tecnico e di ripetizione della mano: eh, no! Non si può, sempre secondo l’esponente della categoria superiore. Infine un briciolo di buon senso e la partita che era già finita era ultimata, con un’esibizione di protervia, sconfessata anche da altri appartenenti alla compagine, che tutti avrebbero evitato con sommo piacere.

PILLOLE DI BOCCE

25 maggio – Coppa Varese, Secondo girone, settima giornata:

Bederese (2) – Ternatese (2) 11-24

Crevese – Monvallese 24-18

Renese – Basso Verbano 8-24

Classifica – Monvallese, Renese, Basso Verbano 12 – Cuviese, Ternatese (2) 9 – Crevese 6 – Bederese (2) 3.

25 maggio – Coppa Varese, Primo girone, quinta giornata:

Ternatese (1) – Bederese (1) 24-12

Carnago – Malnatese 16-24

Bottinelli/Vergiatese – Casciago 11-24

Classifica –Casciago 15–Carnago, Malnatese 9- Bottinelli/Vergiatese,Ternatese (1) 6 – Bederese (1) 0.

23/24 maggio – Castel Mella (BS) – Final Four campionato Serie A a squadre, raffa.

Semifinali

Caccialanza (MI) – Vigasio (VR) 5-3

Montegrillo (PG) – Sammartinese (RE) 4-2

Finale

Montegrillo – Caccialanza 5-1

MONTEGRILLO CAMPIONE D’ITALIA

03 giugno – ore 20,30 Coppa Varese.

05 giugno – Basso Verbano –finale regionale individuale serale ABCD.