Brinzio e le sue strade scenario per uno spot automobilistico

L’auto che affronta le mitiche curve che dal Villaggio Cagnola, fonte dell’Olona, accompagnano il tragitto fino al laghetto che anticipa di un soffio il paese: un panorama mozzafiato ricercato da chi vuole trasmettere libertà e natura in un solo colpo d’occhio.

È qui, fra Varese e Brinzio, che venerdì pomeriggio verranno girate alcune riprese che accompagneranno lo spot di una casa automobilistica di auto sportive che ha scelto proprio “lo Stradone” come sfondo ideale.

Le riprese avverranno, come spiega il sindaco del paesino alle falde del Campo dei Fiori, nel pomeriggio di venerdì. «Ci sarà un po’ di movimento a partire dalle due, ma la richiesta pervenuta alla Provincia e che ci è stata girata nei giorni scorsi riguarda la fascia oraria fra le 16 e le 17, quando la strada non verrà chiusa integralmente ma appunto sfruttata per qualche decina di minuti».

La strada in questione è la Provinciale 62, suggestiva lingua d’asfalto che parte dall’intersezione con la Statale della Valcuvia, la 394, a Rancio Valcuvia, e collega fino all’abitato di Fogliaro, che è già Varese. Il tratto interessato dalle riprese sarà però solo quello in uscita dalla Rasa e che porta a Brinzio. I cartelli che avvisano dell’evento sono visibili già dal centro del paese.