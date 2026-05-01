Controlli della velocità in Ticino: ecco dove dal 4 al 10 maggio
La Polizia cantonale annuncia controlli mobili e semi-stazionari in tutto il Ticino nella settimana dal 4 al 10 maggio per prevenire incidenti e migliorare la sicurezza stradale
Controlli della velocità in arrivo sulle strade del Ticino nella settimana dal 4 al 10 maggio. La Polizia cantonale, insieme alle polizie comunali, ha reso noto l’elenco delle località interessate dalle verifiche, con l’obiettivo di prevenire incidenti e aumentare la sicurezza stradale.
L’iniziativa si inserisce nelle attività di prevenzione, ricordando come l’eccesso di velocità rappresenti una delle principali cause di sinistri, spesso con conseguenze gravi o fatali. Da qui l’invito agli automobilisti a rispettare i limiti per tutelare la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.
I controlli mobili interesseranno numerose località distribuite nei diversi distretti del Cantone. Nel Bellinzonese saranno coinvolti, tra gli altri, Bellinzona, Giubiasco, Cadenazzo e Sant’Antonino; nel Locarnese Locarno, Ascona, Muralto e Losone; nel Luganese diversi centri tra cui Lugano, Massagno, Paradiso, Cassarate e Agno; nel Mendrisiotto Balerna, Stabio e San Pietro.
Previsti anche controlli semi-stazionari a Sant’Antonino e Magadino. Restano invece esclusi dall’elenco i rilevamenti con vetture civetta e pistole laser, utilizzati per contrastare infrazioni gravi, così come i controlli sulla rete autostradale.
Le autorità precisano inoltre che, per esigenze operative, i controlli annunciati potrebbero non essere effettuati, mentre la Polizia cantonale mantiene la facoltà di eseguire verifiche non preannunciate per garantire la sicurezza della circolazione.
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