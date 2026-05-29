Dopo l’afa di fine maggio, dal 2 giugno è atteso un abbassamento delle temperature

Con l’arrivo dei primi caldi intensi, Arpa Lombardia riattiva il monitoraggio del disagio bioclimatico. Dal 1° giugno torna infatti disponibile il bollettino Humidex, lo strumento che incrocia i dati su temperatura e umidità per fornire un quadro preciso dello stress fisico a cui è sottoposta la popolazione. Sebbene le massime rimarranno sopra i 30 gradi fino all’inizio della prossima settimana, gli esperti prevedono un cambiamento della circolazione atmosferica proprio in coincidenza con la Festa della Repubblica.

Le previsioni meteo per la Lombardia

La situazione attuale è caratterizzata da una stabilità che favorisce l’accumulo di calore, ma ha i giorni contati. «Le temperature si manterranno elevate e con massime superiori a 30 °C fino a lunedì 1° giugno – spiegano i tecnici di Arpa Lombardia – ma da martedì 2 è atteso un sensibile calo termico accompagnato da piogge e temporali». Questo passaggio perturbato dovrebbe garantire una tregua significativa dopo giorni di afa persistente, riportando i valori termici in linea con le medie stagionali.

Come funziona l’indice Humidex

Il bollettino, consultabile sul sito dell’Agenzia fino al 15 settembre, utilizza l’indice Humidex per quantificare il disagio percepito dall’organismo umano. In questi giorni l’ondata di calore ha già spinto l’indice verso il terzo livello della scala, ovvero quello di “disagio moderato”. La classificazione si articola in cinque scenari che vanno dalla “normalità”, intesa come benessere pieno, fino al “disagio molto forte”, situazione critica in cui i colpi di calore diventano estremamente probabili.

I livelli di rischio per la salute

Il monitoraggio viene trasmesso quotidianamente alle strutture sanitarie regionali per permettere una gestione tempestiva delle emergenze. Entrando nel dettaglio della scala di valutazione, il “disagio debole” può causare affaticamento, mentre quello moderato porta con sé il rischio di crampi e spossatezza. Quando si entra nella fascia del “disagio forte”, le autorità sconsigliano vivamente sforzi fisici all’aperto, suggerendo di restare in luoghi freschi e ombreggiati per evitare malori.

Formazione e contrasto alle fake news

Oltre al monitoraggio quotidiano, l’ente punta sulla corretta informazione scientifica per evitare allarmismi infondati. Il 22 giugno a Palazzo Lombardia è in programma un corso di formazione per giornalisti, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti. L’incontro sarà dedicato al tema del clima e dei cambiamenti climatici, con l’obiettivo di promuovere una comunicazione che sappia evitare sensazionalismi. Ai lavori parteciperanno l’assessore regionale Giorgio Maione, la presidente di Arpa Lucia Lo Palo e il direttore generale Fabio Cambielli.