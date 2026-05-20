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il prete “bandito” e i banditi del gratta e vinci

I fatti del giorno principali e quelli più curiosi in 10 minuti

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Vi raccontiamo la storia del prete di Brusimpiano che è stato messo al bando dall’arcidiocesi di Milano perchè diceva la messa in latino senza autorizzazione e per ordinazioni illegali. Parliamo di una banda di ladri di gratta e vinci ma anche dell’ultimo panettiere del paese a Golasecca e di molto altro.

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Pubblicato il 20 Maggio 2026
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