Incursione egemonica di Cilavegna a Bedero

Sempre di venerdì, ma questa volta ai confini dell’impero, come si amano qualificare i luoghi ove si svolgono alcune eliminatorie e le fasi finali delle gare regionali, cioè a Bedero in prossimità della Confederazione Svizzera, in una serata gentilmente mite, caratterizzata da un agile svolgimento, è stato concesso di assistere al successo di Andrea Racca, evaso dalle patrie provincie pavesi, per precipitarsi al sistematico saccheggio delle opulente sponde lombarde del Lago Maggiore.

Non è che il percorso sia stato di completo dominio, sebbene nella semifinale – soprattutto – e nella finale – da metà gara in poi – la sua superiorità sia stata schiacciante, nel quarto di finale, invece, l’opposizione del comasco Roberto Galletti è stata tenace: lo spirito battagliero che l’aveva contraddistinto con il Monvallese Spatafora – aveva rimontato da 0-7, fino a vincere la contesa – aveva permeato anche il successivo incontro, senza sovvertire la marcia ormai spedita del Cilavegnese.

In semifinale Racca doveva misurarsi con il giovane, rampante De Angelis che aveva appena inflitto un pesante “cappotto” – 12 a zero – all’altro Carnaghese De Bortoli, decisamente stranito di fronte a tanta protervia di chi avrebbe dovuto essere considerato un amico di scorribande.

Sarà stata l’interpretazione estensiva del termine cappotto, inteso come pesante indumento atto a difendere dal freddo – verso la fine di maggio assolutamente in disuso – quindi volesse sottrarre il fardello dalle spalle del compagno, saranno state altre motivazioni insite nel celebre detto “chi di spada ferisce, di spada perisce”, resta il fatto che Michael subiva la medesima onta, uscendo sconfitto anche lui per 12-0.

Nell’altra semifinale il Colli, reduce dall’aver primeggiato in quel di Creva, infliggeva una pesante batosta al leader della Stella Iossi, che si difendeva con ripetuti tiri al pallino per fronteggiare la precisione sistematica del Crevese nell’accosto.

Il pronostico per la finale era controverso, per Michael non ci sarebbe stata storia, altri confidavano nella sconvolgente serata di grazia di Claudio; la partenza sembrava dar ragione a entrambi, un primo effimero vantaggio del pavese che, poi sul 2-1 a proprio favore, con l’ultima boccia decideva d’eliminare quella del punto avversario: sbaglio clamoroso, colpiva perfettamente la propria, donando sul piatto di portata, guarnito con gusto e senso estetico, ben quattro punti.

Dopo un evento del genere è facile farsi assalire dall’irritazione e quindi precipitare nel vortice degli errori, non sarà così, nella mano successiva l’Andrea piazzava quattro bocce nel mitico fazzoletto e restituiva subito quanto appena subito. Da quel momento in poi, l’avventura si concludeva e Racca trionfava per 12-5. Onore a Racca e agli altri protagonisti, senza trascurare che i veri interpreti della serata erano loro Remo ed Elda Passera, che avevano deciso di abbandonare gli amici, lì presenti, ormai da molti anni, ma il cui ricordo era sempre vivo e attuale, come ricordato a più riprese dal prof. Emilio Rossi – presidente ANPI di Luino – e da Ester De Tomasi – presidente provinciale ANPI – oltre che dal sindaco di Luino Enrico Bianchi, dal vice-sindaco di Brezzo di Bedero Giuseppe Di Rocco e dal delegato provinciale FIB Enzo Boschin.

Si sgranavano lentamente i passi di attori e comprimari, si diradava il gruppo, ma la massiccia onnipresenza del commendator Remo e della vigile, intelligente Elda, dalla grande cultura, come sottolineato con acume da Ester, aleggiava intorno e pareva ancora di vederli incedere per narrare ciò che significarono per il paese, per il territorio che apparterrà loro fintantoché qualcuno sarà in grado di ricordare e pure oltre, perché la storia non si cancellerà.

PILLOLE DI BOCCE

18 maggio – Coppa Varese, Secondo girone, sesta giornata:

Cuviese – Bederese (2) 24-16

Basso Verbano – Crevese 24-13

Renese – Ternatese (2) – 24-23

Classifica – Monvallese*, Renese* 12 – Basso Verbano*, Cuviese 9 – Ternatese (2)* 6 – Bederese (2)*, Crevese* 3.

*una partita in meno

18 maggio – Coppa Varese, Primo girone, quarta giornata:

Ternatese (1) – Bottinelli/Vergiatese 23-24

Casciago – Malnatese 24-11

Bederese (1) – Carnago 5-24

Classifica – Casciago 12 – Carnago 9 – Malnatese, Bottinelli/Vergiatese 6 –

Ternatese (1) 3 – Bederese (1) 0.

22 maggio – Bederese Roberto Bramani Araldi – finale regionale serale individuale B,C,D.

1) Racca Andrea – Cilavegnese (PV)

2) Colli Claudio – Crevese (VA)

3) De Angelis Michael – Carnago (VA)

4) Iossi Ugo –Stella (VA)

Direttore di gara – Gatta Domenico

Arbitri societari – Corbellini e Rossi

23/24 maggio – Castel Mella (BS) – Final Four campionato Serie A a squadre, raffa.

Semifinali

Caccialanza (MI) – Vigasio (VR) 5-3

Montegrillo (PG) – Sammartinese (RE) 5-2

25 maggio – ore 20,30 Coppa Varese.

26 maggio – Basso Verbano – prosegue regionale individuale serale ABCD.