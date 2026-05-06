Lutto nel mondo dello sport: è morto Evaristo Beccalossi

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi. Protagonista indimenticabile del calcio degli anni Settanta e Ottanta, si è spento lasciando un vuoto profondo tra gli appassionati di calcio e chiunque abbia apprezzato la sua genialità imprevedibile palla al piede. Classe 1956, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio.

La carriera del “Becca”

Nato a Brescia, Beccalossi è diventato un’icona assoluta con la maglia dell’Inter, club con cui ha conquistato lo scudetto nel 1980. La sua classe cristallina, unita a un carattere estroso, lo ha reso uno dei numeri dieci più amati della storia nerazzurra. Celebri rimangono le sue giocate nel derby di Milano, dove spesso riusciva a trasformare la partita in un palcoscenico personale, deliziando il pubblico con dribbling e assist impossibili.

Un talento fuori dagli schemi

Beccalossi rappresentava il calcio della fantasia, quello dei “solisti” capaci di decidere una gara con un solo tocco. Nonostante un rapporto talvolta altalenante con la continuità, la sua tecnica non è mai stata messa in discussione. Dopo il ritiro dal campo, aveva proseguito la sua carriera come dirigente e opinionista televisivo, portando nelle case degli italiani la sua competenza tecnica unita a una sottile e mai banale ironia.