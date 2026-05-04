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Busto Arsizio/Altomilanese

Metropolitan Gigolò alla Galleria Boragno

Di come un’ambizione possa trasformarsi in compromesso. E di come Milano, quando decide di metterti alla prova, non si limiti a osservarti: ti costringe a scegliere chi vuoi essere. O chi sei disposto a diventare.

METROPOLITAN GIGOLÓ

Sabato 2 maggio alle 17:30 in Galleria Boragno la presentazione dell’ultimo libro di Sergio Barletta “METROPOLITAN GIGOLÓ” edito Milano Meravigliosa.

Di come un’ambizione possa trasformarsi in compromesso. E di come Milano, quando decide di metterti alla prova, non si limiti a osservarti: ti costringe a scegliere chi vuoi essere. O chi sei disposto a diventare.

Conduce
Giampaolo Sablich

Relatori
Ermanno Accardi
Mariella Bottini

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.

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di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
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Pubblicato il 04 Maggio 2026
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