Metropolitan Gigolò alla Galleria Boragno
Di come un’ambizione possa trasformarsi in compromesso. E di come Milano, quando decide di metterti alla prova, non si limiti a osservarti: ti costringe a scegliere chi vuoi essere. O chi sei disposto a diventare.
Sabato 2 maggio alle 17:30 in Galleria Boragno la presentazione dell’ultimo libro di Sergio Barletta “METROPOLITAN GIGOLÓ” edito Milano Meravigliosa.
Di come un’ambizione possa trasformarsi in compromesso. E di come Milano, quando decide di metterti alla prova, non si limiti a osservarti: ti costringe a scegliere chi vuoi essere. O chi sei disposto a diventare.
Conduce
Giampaolo Sablich
Relatori
Ermanno Accardi
Mariella Bottini
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.
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